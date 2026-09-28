'최소 1359억 걸린 결단' KIA, 최상의 결과 얻었다…'천금 金' 왜 김도영은 마음껏 웃지 못했나

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 한화의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

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[스포츠조선 김민경 기자] "한번 (홈런을) 하나 쳐야 된다는 생각은 있는 것 같더라고요."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 한국에서도 '2026 아이치-나고야아시안게임'에 나선 소속팀 선수들의 활약상을 챙겨봤다. KIA는 간판타자 김도영을 비롯해 외야수 박재현, 투수 성영탁 등 군 미필 선수 3명을 대표팀에 보냈다.

아무래도 김도영이 가장 신경 쓰였다. 대회 직전 코뼈가 골절되는 큰 부상이 있기도 했고, 일본에 가서 조별리그 경기를 치르는 동안 타격 컨디션이 썩 좋지 않아 보였기 때문. 김도영이 이전에 출전한 국제대회에서는 막내급이라 부담이 없었다면, 이번 대회에서는 팀을 이끌어야 하는 책임감을 느끼는 게 아닌가 하는 추측도 있었다.

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김도영이 흥이 나려면 역시나 홈런을 쳐야 했다. 올해 KBO리그에서 40홈런을 쳐 1위에 올라 있기도 하고, 김도영이 빛났던 국제대회에서는 꼭 홈런이 터졌다.

김도영은 가장 컨디션이 좋았던 2024년 프리미어12에서는 5경기에서 3홈런을 몰아치며 10타점을 쓸어 담았고, 지난 3월 열린 2026 WBC에서는 타격감이 좋지 않았는데도 홈런 하나를 쳤다.

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이 감독은 "(홈런) 하나를 쳐야 한다는 생각이 있는 것 같다. 지금 페이스가 별로 안 좋으니까. 홈런을 하나 쳐서 페이스를 끌어올려야 한다는 생각을 갖고 있는 것처럼 보이더라. 근데 지금 공도 자기 타이밍에 잘 안 걸리는 것 같고"라고 걱정하며 "그래도 다른 선수들이 잘해 주고 있으니까. 슈퍼라운드 올라가서 결승까지 가면 그때는 또 잘해 줘야 하는 선수들이 잘해 줘야 한다. 그때 페이스 맞춰서 하나 치지 않을까"라고 기대감을 보였다.

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사령탑의 바람과 달리 김도영은 끝내 홈런은 치지 못했다. 6경기에 모두 출전해 타율 2할5푼(24타수 6안타), 4타점을 기록했다. 2루타는 2개를 쳤지만, 김도영 스스로 만족할 성적표는 아니었다.

김도영, 좋았어 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회초 1사 1루 상황에서 한국 김도영이 안타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

김도영, 역전의 사나이 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,3루 상황에서 한국 김도영이 역전타를 날리고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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한국은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 열린 일본과 결승전에서 3대1로 승리해 대회 5연속 금메달 수확에 성공했다.

드디어 김도영이 하나 해줬다. 결승타를 장식했다. 1-1로 팽팽하게 맞선 8회초 2사 1, 3루에서 김도영이 3루수 맞고 유격수한테 흐른 내야안타를 쳐 3루주자 김주원을 불러들였다. 다시 2-1 리드. 타구의 질이 좋진 않았으나 김도영에게 행운이 따랐다. 이어 문보경까지 중견수 오른쪽 적시타를 쳐 3-1 승리를 완성했다.

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김도영은 금메달을 확정한 한국 선수단이 마운드로 뛰어나와 기뻐할 때 마음껏 미소를 짓지 못했다. 이번 대회에서 스스로 기대치에 못 미쳤다는 무거운 마음이 더 크게 느껴졌다.

어쨌든 KIA와 김도영 모두 최상의 결과를 얻었다. KIA는 김도영이 대표팀 소집까지 일주일도 채 남지 않은 상황에서 코뼈가 골절됐을 때 빠르게 수술을 받고 그라운드로 돌아갈 수 있도록 적극 도왔다. 김도영은 코 보호대를 하고 뛰는 게 불편하지 않을 리 없었지만, 빠르게 그라운드로 복귀해 류지현 한국 야구대표팀 감독의 걱정을 덜었다.

김도영은 병역 혜택을 받게 되면서 빠르게 미국 메이저리그에 진출할 수 있는 발판을 마련했다. 이미 메이저리그 복수 구단 핵심 관계자들이 광주를 방문해 김도영의 플레이를 지켜본 상황. 최소 1억 달러(약 1359억원) 이상의 계약은 가능할 것이란 전망이 나온다. KIA가 코뼈 골절인 김도영을 빠르게 그라운드로 복귀시킨 건 1억 달러가 걸린 결단이었다. 물론 김도영의 부상 정도가 심하지 않아 가능했던 일이고, 김도영은 한국의 금메달을 확정하는 결승타를 치면서 대회 내내 안고 있던 부채감을 덜었다.

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야구 5연패 국기에 경례 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 시상대에 올라 국기에 경례를 하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com