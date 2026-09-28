"향후 ML 진출 기대" 열도도 주목한 김도영의 '군대'…'꽃길 활짝' 이보다 귀한 金 있을까 [도요하시 현장]

김도영, 역전 포효 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,3루 상황에서 한국 김도영이 역전타를 날린 뒤 포효하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

김도영 안타 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 1회 초 1사 1루상황에서 한국 김도영이 안타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] 금메달이라는 짜릿한 성과. 여기에 '병역'으로부터도 자유로워졌다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과의 결승전에서 3대1로 승리했다. 한국은 2010년 광저우 대회 이후 5연속 아시안게임 금메달 획득에 성공했다.

총 24명으로 구성된 이번 대표팀에는 16명의 군 미필 선수가 있었다.

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김도영 역시 이번 대표팀에서의 금메달이 중요했다. 2022년 KIA 타이거즈 1차지명으로 입단한 김도영은 2024년 타율 3할4푼7리 38홈런 40도루 OPS(장타율+출루율) 1.067을 기록하며 정규시즌 MVP를 받았다.

지난해 햄스트링 부상으로 주춤했지만 올 시즌 다시 실력 발휘에 들어갔다. 123경기에 출전해 타율 3할1푼 40홈런 102타점 106득점 OPS 1.053을 기록했다. 리그에서 가장 먼저 40홈런을 달성했고, 이승엽 전 두산 베어스 감독이 가지고 있던 KBO리그 최연소 40홈런-100타점-100득점 기록까지 달성했다.

김도영, 역전의 사나이 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회 초 2사 1,3루 상황에서 한국 김도영이 역전타를 날리고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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최고의 실력을 보여주고 있는 만큼 김도영은 이미 메이저리그 스카우트의 관심 대상이다. 야수 중 차세대 메이저리거를 꼽으라고 하면 김도영의 이름은 꾸준하게 나오고 있다. 공격은 물론 강한 어깨를 바탕으로 한 수비, 주력까지 갖추고 있어 매력적이라는 평가다.

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2025년 부상으로 등록일수가 70일에 그친 가운데 올해까지 4시즌을 채웠다. 병역 혜택을 받게되면서 약 두 시즌 정도를 단축할 수 있게 됐다.

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일본 매체에서도 김도영의 병역 혜택은 관심사였다. 일본 매체 '풀카운트'는 27일 경기를 앞두고 '한국 대표팀 소속 선수 중 22세의 내야수 김도영은 향후 메이저리그 진출까지 기대되는 최고의 핵심 유망주'라고 소개하며 병역 혜택 여부에 관심을 보이기도 했다.

이번 대회에서 타격감이 썩 좋지 않았지만, 마지막 순간에는 승리를 일궈냈다. 1-1로 맞선 8회말 2사 1,3루에서 3루수 방면 내야안타로 결승타를 기록하게 됐다. 한국은 3대1로 일본을 잡았다.

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김도영은 금메달을 목에 걸면서 밝은 미래를 활짝 열었다.

김도영 외에도 투수 소형준 오원석(이상 KT) 김진욱 최준용(이상 LG) 배찬승(삼성) 최민석(두산) 성영탁(KIA) 김영우(LG), 내야수 이재현(삼성) 박준순(두산) 정준재(SSG), 외야수 박재현(KIA) 문현빈(한화), 포수 조형우(SSG) 김건희(키움)가 병역 걱정없이 야구 인생을 풀어갈 수 있게 됐다.

도요하시=이종서기자 bellstop@sportschosun.com

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