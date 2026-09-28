아시안게임 야구장에 '욱일기 반입 금지' 안내판, 서경덕 교수 "철거됐어도 의미 있어"

사진캡처=X

2026 AG 야구 금메달 주역 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 최휘영 문화체육관광부 장관, 허구연 한국야구위원회 (KBO) 총재 등과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.28

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[스포츠조선 김성원 기자]대한민국의 5연패, 해피엔딩으로 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 야구 경기장에 일본의 욱일기 반입을 금지하는 공식 안내판이 등장해 화제가 됐다.

대만 매체에 따르면 지난 26일 대만과 일본전이 열린 경기장 입구에 대만의 '청천백일기'와 '욱일기'의 경기장 내 반입을 금지한다는 문구가 담긴 공식 안내판이 설치됐다. 그러나 정확한 이유는 밝혀지지 않았지만 이 공식 안내판은 하루 만에 철거됐다.

욱일기 퇴치 등의 캠페인을 펼쳐온 서경덕 성신여대 교수는 28일 "누리꾼들이 제보를 해 줬다. 확인해 보니 일본 누리꾼들이 SNS에 안내판 사진을 올리면서 많은 불만을 토로하고 있다"고 밝혔다.

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그리고 "아무리 하루만에 사라졌다고는 하지만 아시안게임 조직위원회에서 설치한 공식 안내판에 '욱일기 반입 금지'가 써 있었다는 건 큰 의미"라며 "향후 국제 스포츠 대회에서 욱일기 응원을 막을 수 있는 좋은 선례로 활용할 수 있을 것"이라고 강조했다.

일부 일본 응원단은 2026년 북중미월드컵뿐 아니라 2022년 도쿄올림픽 등 국제 스포츠 행사 때마다 욱일기를 버젓이 들고 응원전을 펼쳐 큰 논란이 된 바 있다.

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욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의를 상징한다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com