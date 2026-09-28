'미필자'의 잠 못 이루던 밤…국대 마무리는 이렇게 말했다, "믿어 의심치 마라"

환호하는 박영현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 마무리 투수 박영현이 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

역투하는 박영현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회말 한국 투수 박영현이 역투하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "무조건 금메달 딸 거야."

박영현(23·KT 위즈)은 지난 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 금메달을 땄다. 당시 고우석(LG 트윈스)이 마무리투수를 했던 가운데 박영현은 셋업맨 역할을 했다.

3년이 지난 2026년 아이치-나고야 아시안게임. 박영현은 마무리투수로 대표팀에 승선했다. 3년 전 '병역 혜택'을 받았던 그는 이번에는 '병역 브로커'로 나서게 됐다.

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21일 대만과의 예선전에 5-0으로 앞선 9회초 등판한 그는 안타 두 개를 맞았지만, 삼진 두 개를 잡아내며 실점없이 승리를 지켰다.

25일 일본과 슈퍼라운드 경기에서는 0-4로 끌려가던 6회말 2사 1,2루에 불을 끄기 위해서 올라갔다. 안타를 맞으며 추가 실점을 했지만, 7회말까지 소화를 하면서 반격 찬스를 엿보게 했다.

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27일 일본과의 결승전. 박영현은 완벽하게 마무리투수 역할을 했다. 3-1로 살얼음판 리드를 안고 있던 8회말 1사 1,2루에 올라온 그는 첫 타자에게 안타를 맞았지만, 삼진과 좌익수 뜬공으로 위기를 극복했다. 9회말에도 올라온 그는 2사 이후 볼넷과 안타를 맞았지만, 마지막 타자를 3구 삼진 처리하면서 승리를 지켜냈다. 한국의 대회 5연속 금메달이 확정되는 순간이었다.

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역투하는 박영현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 8회말 한국 투수 박영현이 역투하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

박영현은 "8회 나가는 상황부터 들었고, 그 전부터 준비는 하고 있었다. 9회에 갈 거라고는 생각을 못했는데 9회까지 잘 맡겨주셔서 막았다고 생각한다. 선수들이 간절한 만큼 좋은 기회가 있었고, 금메달을 따서 정말 다행이라고 생각한다"고 소감을 전했다.

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9회말 1,2루에서 큼지막한 타구를 허용했다. 다행히 파울이 되면서 안도의 한숨을 내쉴 수 있었다.

투수로서 긴장될 수도 있던 상황. 그러나 박영현은 "아무 느낌 없었다. '쳤네' 이 정도였다. 어차피 삼진이라고 생각했다. 그전에 심판이 스트라이크로 보이는 공을 볼을 주셨다. 안타도 내가 잘못 던졌다고 생각한다. 그러나 또 막으면 된다고 생각했다. 힘든 것도 없이 끓어오르는 느낌만 있었다"고 했다.

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마지막 삼진을 잡으며 피날레 투수가 됐다. 박영현은 "볼넷 나가는 타자를 상대할 때 마음이 울컥하더라. '이것만 잡으면 금메달이다'라는 생각이 있었다. 눈물이 날 뻔 했다"라며 "정말 잘 막아서 다행이라고 생각하고, 팀에 (소)형준이 형, (오)원석이 형이 있는데 좋은 메달을 줘서 다행이라고 생각한다"고 말했다.

아시안게임 5연패 성공한 한국 야구 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 마무리투수 박영현과 포수 조형우을 향해 달려가고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

3년 전 고우석의 역할을 완벽하게 해냈다. 박영현은 "정말 힘들었다. 당시에는 아무것도 모르고 야구를 할 때인데 그때도 책임감이 있었지만, 여기 와서는 막중한 임무를 가지고 중요한 경기에 나왔다"라며 "그냥 내 공을 던지자는 생각으로 마지막까지 최선을 다했다"고 했다.

하나의 에피소드도 공개했다. 박영현의 룸메이트는 최준용(롯데). 박영현은 "준용이 형도 그렇고 형들이 결승전을 앞두고 잠을 못 이루더라. 그래서 무조건 딸 거니까 믿어 의심치 말라고 했다"라며 "초반부터 열심히 응원을 해줘서 좋은 결과가 있던 것 같다. (김)도영이를 비롯해 친구들이 많이 왔는데 좋은 선물 줬다고 생각한다"고 미소를 지었다.

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도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

영광의 얼굴들 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)