"송성문 포스트시즌 로스터에서 제외될 것", ML 데뷔 정규시즌 타율 0.191로 마감...나중에 기회 생기려나

샌디에이고 파드리스 송성문이 28일(한국시각) 펫코파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 정규시즌 최종전에서 3회말 볼넷으로 출루한 뒤 매니 마차도의 적시타로 홈을 밟고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌디에이고 파드리스 송성문이 정규시즌 마지막 경기에서 안타를 기록하지 못했다. 포스트시즌 로스터에 포함될 가능성도 희박해졌다.

송성문은 28일(이하 한국시각) 펫코파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에 8번 유격수로 출전해 3타수 무안타 1볼넷 1삼진 1득점을 올렸다. 샌디에이고는 9대4로 승리했다.

송성문이 선발출전한 것은 지난 9월 1일 신시내티 레즈와의 원정경기 이후 4주 만이다.

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샌디에이고는 앞서 지난 27일 내셔널리그(NL) 와일드카드(WC) 1위를 확정했기 때문에 이날 최종전에서는 페르난도 타티스 주니어, 잭슨 메릴, 잰더 보가츠 등 주전 선수들을 쉬게 했다. 주전 유격수 보가츠 대신 송성문이 선발라인업에 이름을 올린 것이다.

송성문은 정규시즌 최종전서 3타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록했다. AP연합뉴스

송성문은 0-0이던 3회말 선두타자로 들어가 볼넷을 고른 뒤 홈을 밟아 결승 득점을 기록했다. 애리조나 우완 선발투수 마이클 소로카와 풀카운트 접전을 벌인 끝에 7구째 80.2마일 바깥쪽 슬러브를 볼로 골라냈다.

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이어 제이스 보웬의 희생번트와 더스틴 해리스의 1루수 땅볼 때 2,3루로 각각 진루한 송성문은 매니 마차도의 좌전적시타로 홈을 밟아 선취 득점을 올렸다.

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그러나 이후 세 차례 타석에서는 각각 2루수 땅볼, 헛스윙 삼진, 1루수 땅볼로 물러났다.

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이로써 송성문은 메이저리그 데뷔 시즌을 타율 0.191(131타수 25안타), 1홈런, 17타점, 22득점, 19볼넷, 31삼진, 13도루, 출루율 0.291, 장타율 0.244, OPS 0.535, fWAR 0.3으로 마감했다.

스프링트레이닝 막판 오른쪽 복사근을 다쳐 부상자 명단서 시즌을 맞은 송성문은 복귀 후 트리플A에서 20경기를 소화한 뒤 4월 26일 빅리그로 콜업돼 27일 애리조나 다이아몬즈백스와의 홈경기에서 8회 대주자로 그라운드를 밟아 메이저리그 데뷔전을 치렀다.

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다시 트리플A로 내려간 송성문은 5월 6일 재콜업돼 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에 9번 2루수로 선발출전하며 타석과 수비에서도 빅리그 데뷔 기록을 등록했다. 당시 4타수 2안타 2타점 2득점의 맹활약을 펼치며 강한 인상을 심어줬지만, 이후 6경기 중 4경기에 선발출전하고도 합계 8타수 무안타에 그치는 바람에 더 이상 출전 기회를 확대하지 못하고 백업으로 시즌을 보내게 됐다.

샌디에이고 백업 외야수인 제이스 보웬. Imagn Images연합뉴스

이제 송성문이 포스트시즌 무대를 밟을 수 있느냐에 관심이 모아진다. 샌디에이고는 29일부터 WC 2위 시카고 컵스와 3전2선승제의 WC시리즈를 펼친다. 하지만 26인 로스터에 송성문의 자리가 생길 지는확신하기 어렵다.

앞서 지난 26일 MLB.com은 '송성문이 로스터에서 제외될 가능성이 가장 높아 보인다. 보웬은 대수비 및 대주자로서 활용도를 고려할 때 꼭 필요한 자원이라고 할 수 있다'며 '관건은 개빈 시츠와 미겔 안두하르의 몸 상태인데, 두 선수가 모두 로스터에 포함된다면 프레디 퍼민 또는 에단 살라스는 이번 로스터에 포함될 가능성이 희박하다'고 전했다.

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스포츠일러스트레이티드(SI)도 이날 샌디에이고의 WC시리즈 26인 로스터를 예상하면서 송성문은 포함하지 않았다.

송성문은 2루수, 유격수, 3루수로 뛸 수 있는 내야 유틸리티 및 베이스러닝 역할을 기대할 수 있지만, 외야 유틸리티 보웬에게 먼저 포스트시즌 출전 기회가 주어질 것이라는 전망이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com