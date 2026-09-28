'이대로 괜찮나...' 100승 다저스의 걱정. 오타니가 심상치 않다→5경기 타율 0.238 ‘홈런 0개’

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images 연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그 정규리그가 28일(이하 한국시각) 모두 마무리됐다.

LA 다저스는 28일 샌프란시스코 자이언츠와의 시즌 최종전서 5대1로 승리하며 100승을 찍고 내셔널리그 디비전시리즈에 직행했다. 3년 연속 월드시리즈 우승을 향한 준비를 끝냈다.

하지만 걱정이 없는 것은 아니다. 다저스의 중심인 오타니 쇼헤이가 부상에서 돌아온 뒤 예전의 타격을 보여주지 못했다.

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24일 그라운드로 돌아온 오타니는 마지막 5경기를 뛰었다. 28일 샌프란시스코전에서 3타수 1안타를 기록했다.

다저스의 데이브 로버츠 감독은 경기 후 인터뷰에서 오타니에 대해 "가장 중요한 것은 건강한 상태로 5경기를 마쳤다는 점이다"라며 오타니가 우려와 달리 건강하게 시즌 최종전까지 치른 것에 만족했다.

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하지만 그의 성적은 그리 만족스럽지 못하다. 5경기에서 21타수 5안타로 타율은 2할3푼8리에 그쳤다. 홈런은 하나도 없었고 장타는 2루타 하나 뿐이었다. 볼넷은 하나만 골라냈고, 삼진은 8번이나 당했다. 특히 타구가 뜨질 않는다. 최근 2경기에서 12번의 타석에서 뜬 공은 좌익수 플라이 하나 뿐이었고 나머지는 모두 땅볼이었다.

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올시즌 성적은 타자로는 139경기 출전, 타율 2할7푼5리, 144안타, 30홈런, 81타점, 투수로는 14경기 등판, 85⅔이닝, 8승2패 평균자책점 1.79, 95탈삼진을 남겼다.

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이제 포스트시즌이다. 강팀끼리 붙는데다 좋은 투수들만 상대해야 한다.

다저스의 무키 베츠는 "이제부터 최고 수준의 투수들을 상대해야 한다. 특히 단기전은 좋은 투수들이 연달아 나오기 때문에 안타를 치기 어렵다. 한 이닝에 안타를 3,4,5개를 치기 쉽지 않다. 어떻게든 1점을 쥐어짜낼 방법을 찾아야 한다"고 말했다.

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오타니는 당연히 포스트시즌에서도 주전으로 나설 가능성이 높다. 하지만 지금처럼 부진하다면 계속 믿고 내세우기 쉽지 않다.

미국 현지 언론에서는 오타니가 부상자 명단에 있을 때 대신 올라와 좋은 모습을 보여준 호수에 데 파올라를 기용하는 게 낫다는 주장을 하기도 한다.

다저스는 애틀랜타 브레이브스-필라델피아 필리스의 와일드카드전 승자와 오는 10월 4일부터 디비전시리즈에 돌입한다. 그동안 얼마나 건강하게 타격감을 되찾을지가 중요하다. 오타니가 디비전시리즈에서 홈런을 치면서 팬들의 걱정을 사라지게 할까.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com