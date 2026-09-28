'오타니답지 않았던 최악의 시즌', PS 앞두고 긍정적인 지표들...WS 3연패 최대 관전포인트

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 28일(한국시각) 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠전에서 1회초 타석에 들어서며 구심에 인사를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 정규시즌 최종전을 승리하며 100승을 달성했다.

다저스는 28일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에서 연장 10회 끝에 5대1로 승리, 시즌 100승62패를 기록했다.

13번의 내셔널리그(NL) 서부지구 우승을 포함해 최근 14년 연속 포스트시즌에 진출한 다저스는 2023년 이후 3년 만에 100승을 달성했다. 2017년 이후 최근 10년간 6번째 100승 시즌이다.

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2016년 다저스 지휘봉을 잡은 데이브 로버츠 감독은 6번째 100승을 지휘하며 역대 최다 100승 시즌 부문서 바비 콕스 애틀랜타 브레이브스 감독(1993, 1997~1999, 2002~2003년), 조 맥카시 뉴욕 양키스 감독(1932, 1936~1937, 1939, 1941~1942년)과 어깨를 나란히 했다.

아울러 다저스는 정규시즌 홈 81경기에서 403만4219명의 팬들을 끌어오며 첫 400만명 관중을 돌파한 지난해 세운 구단 역대 한 시즌 최다 관중 기록(401만2470명)을 갈아치웠다.

알렉스 콜(왼쪽부터), 앤디 파헤스, 카일 터커가 최종전 승리를 확정한 뒤 외야에 모여 기쁨의 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

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이제 다저스는 오는 10월 4일부터 애틀랜타 브레이브스와 필라델피아 필리스의 와일드카드시리즈(WCS) 승자와 5전3선승제의 디비전시리즈(DS)를 펼친다. 다저스는 지난해 WCS부터 가을야구를 시작했다. 다저스는 9월 이후 25경기에서 18승7패를 마크, NL 동부지구 1위 애틀랜타(94승68패)를 따돌리고 DS에 직행했다.

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로버츠 감독은 이날 정규시즌을 마치면서 "포스트시즌에 들어가는 우리의 자세를 논하자면 변한 것은 없다. 다만 100승을 달성한 건 여전히 기분좋은 성과"라며 소감을 나타냈다.

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팀 리더인 1루수 프레디 프리먼은 "우리 팀 전체가 또 한 번 더 좋은 야구를 했다고 생각한다. 포스트시즌을 앞두고 원하던 바로 그 모습"이라며 "우리 투수진은 정말 훌륭하고 타자들의 타격감도 살아나기 시작했다. 남은 5일 동안 경기력을 더 가다듬어야 할 선수도 있겠지만, 시즌 막판 긍정적인 일들이 많았다"며 자신감을 나타냈다.

오타니 쇼헤이가 3회초 좌전안타를 치고 1루를 향해 달려나가고 있다. AP연합뉴스

다저스의 목표는 21세기 최초의 월드시리즈 3연패다. 1998~2000년 양키스 이후 첫 스리-피트(three-peat)를 달성하는데 있어 가장 관심을 받는 키플레이어는 물론 오타니 쇼헤이다.

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오타니는 오른팔 이두근과 왼무릎 염좌 진단을 받고 지난 9일 부상자 명단에 올랐다가 지난 24일 복귀했다. 그러나 여전히 타격감은 정상 수준에서 멀어보였다. 타율 0.238(21타수 5안타)에 그쳤고 1볼넷과 8삼진을 기록했다. 홈런은 1개도 추가하지 못했고, 타점 1개만 올렸을 뿐이다.

MLB.com은 '단 5경기로 오타니의 한 시즌을 설명할 수는 없겠으나, 다저스가 포스트시즌서 과연 어떤 모습의 오타니를 보게 될 지 가늠하는데 있어 시즌 막판에 보여준 경기들은 상당한 비중을 차지한다'고 논평했다.

로버츠 감독은 오타니의 복귀 후 타격에 대해 "오늘 타격 과정은 훨씬 좋았다고 생각한다. 그러나 가장 중요한 점은 그가 몸에 이상이 없이 훈련을 마쳤다는 것이고, 앞으로 며칠 동안 상태가 더 좋아질 것으로 기대한다"고 했다.

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오타니 쇼헤이가 3회초 좌측으로 안타를 터뜨리고 있다. Imagn Images연합뉴스

실제 오타니의 스윙에는 힘이 느껴졌다. 최근 5경기에서 평균 배트스피드와 타구속도는 각각 72.6마일, 96.8마일로 나타났다. 배트스피드는 시즌 평균(74.7마일)보다 약간 느렸지만, 타구속도는 시즌 평균(93.3마일)을 웃돌았다. 3년 연속 포스트시즌을 뛰는 오타니에게는 긍정적인 지표들이다.

MLB.com은 '포스트시즌은 새로운 시작이다. 오타니는 DS 전까지 휴식을 취하며 실전 투구를 상대로 타격 연습을 할 수 있고 다저스는 그가 평소와 같은 타격감을 보여주기를 바라고 있다. 그러나 실제 야간 조명 아래에서 어떤 모습을 보여줄 지 확인하기 전까지는 오타니의 진정한 상태를 알 수는 없다'고 전했다.

오타니는 정규시즌 139경기에 출전해 타율 0.275(523타수 144안타), 30홈런, 81타점, 89득점, 81볼넷, 152삼진, 11도루, OPS 0.889를 마크했다. 투타 겸업을 본격화한 2021년 이후 홈런, 타점, 득점은 최저 기록이다.

마운드에서는 7월 4일 샌디에이고 파드리스전까지 등판해 14경기에서 85⅔이닝을 던져 8승2패, 평균자책점 1.79, 95탈삼진, WHIP 0.95, 피안타율 0.180을 찍었다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com