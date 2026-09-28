美유력매체들 "송성문, 가을야구 대주자도 못뛴다"…타율 0.191의 한계 '냉정한 평가'

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[스포츠조선 고재완 기자] 4년 1500만 달러(약 204억 원)라는 대형 계약을 맺고 메이저리그에 입성해 첫해 가을야구 무대를 꿈꿨던 송성문(30·샌디에이고 파드리스)에게 청천벽력 같은 소식이 전해졌다. 미국 현지 유력 매체는 물론 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴까지 일제히 시카고 컵스와의 와일드카드 시리즈 26인 로스터에서 송성문의 이름을 제외했다.

샌디에이고는 올 시즌 91승71패(승률 0.562)를 거두며 내셔널리그 와일드카드 1위(4번 시드)로 구단 역사상 최초의 '3년 연속 가을야구 진출'을 달성했다. 홈구장 펫코 파크에서 컵스와 3전 2선승제 와일드카드 시리즈를 치르지만, 축제의 현장에 한국인 빅리거 송성문의 자리는 없을 것이라는 전망이 지배적이다.

샌디에이고 현지 소식을 다루는 스포츠 전문 매체들은 28일(한국시각) 앞다퉈 발표한 와일드카드 26인 예상 로스터에서 송성문을 완전히 배제했다.

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미국의 유력 스포츠매체 스포츠일러스트레이티드의 칼럼니스트 노아 캄라스는 "샌디에이고는 잰더 보가츠, 제이크 크로넨워스, 타이 프란스, 매니 마차도 등 4명의 주전 내야수로 내야진을 꾸릴 것"이라며 "송성문은 대주자 및 대수비 경쟁에서 제이스 보웬에게 밀려 로스터에서 제외될 것"이라고 단언했다.

메이저리그 공식 매체 MLB닷컴이 공개한 26인 예상 명단에서도 송성문의 이름은 찾아볼 수 없었다. 포수 3명, 내야수 5명, 외야수 6명, 투수 12명으로 구성된 명단 어디에도 그의 자리는 없었다.

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송성문이 가을야구 문턱에서 고배를 마시게 된 결정적 원인은 타격에서의 부진과 로스터 환경의 급변이다.

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잰더 보가츠. 연합뉴스

제이스 보웬. AFP연합뉴스

올 시즌 송성문은 내야 유틸리티 백업이자 대주자 요원으로 쏠쏠한 활약을 펼쳤다. 78경기에 출전해 13개의 도루를 성공시키며 기동력과 안정된 내야 수비를 뽐냈지만, 131타수 25안타 타율 1할9푼1리에 OPS 0.525라는 극심한 타격 침체에 시달렸다. 단기전에서 대타로 믿고 기용하기엔 방망이의 파괴력이 턱없이 부족했다.

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여기에 구단 환경도 송성문에게 불리하게 작용했다.

9월 1일 콜업된 이선 살라스가 맹활약하면서 샌디에이고는 루이스 캄푸사노, 프레디 퍼민까지 포함한 '3포수 체제'를 단기전에서도 유지하기로 했다. 야수 한 자리가 포수진으로 흡수된 것이다.

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또 장타력을 갖춘 개빈 시츠가 지난 27일 부상자 명단(IL)에서 복귀하면서 지명타자 뎁스가 채워졌다.

결국 벤치에 남은 마지막 백업 한 자리를 두고 구단은 외야 수비 범위가 넓고 주력이 뛰어난 유망주 제이스 보웬을 선택했고, 송성문은 자연스럽게 우선순위에서 밀려났다.

제이크 그로넨워스. AP연합뉴스

키움 히어로즈 시절 '가을의 사나이'로 불리며 큰 경기마다 클러치 본능을 발휘했던 송성문이기에, 이번 포스트시즌 엔트리 탈락 유력 소식은 국내 야구팬들에게도 진한 아쉬움을 남긴다. 200억 원이 넘는 거액의 보장 계약을 안겨준 구단 수뇌부조차 '가을야구 단기전 승리'라는 냉혹한 현실 앞에서는 송성문을 과감히 배제하는 결단을 내리는 분위기다.

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샌디에이고는 1선발 마이클 킹(12승 10패 ERA 3.21)을 앞세워 컵스와의 설욕전에 나선다. 과연 송성문이 현지 매체들의 예상을 뒤엎고 26인 로스터에 극적으로 승선해 반전의 기회를 잡을 수 있을지, 아니면 더그아웃 밖 관중석에서 쓸쓸히 동료들을 지켜봐야 할지 귀추가 주목된다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com