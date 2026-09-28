'ERA 0.66' 미친 활약! 6이닝 무실점만 3번…'부활' 5년전 우승투수의 다짐 "한국시리즈 이기고 싶다, 오직 그 생각뿐" [잠실포커스]

인터뷰에 임한 배제성. 김영록 기자

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 선발투수 배제성이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "(고)영표 형도 불펜으로 나갈 생각이 있다는데, 나도 보직은 상관없다. 정말정말 우승하고픈 마음 뿐이다."

9월 한달간 평균자책점 0.66. 6이닝 무실점 투구가 3번이나 된다.아시안게임에 차출된 소형준의 공백을 완벽하게 메웠다.

급기야 사령탑은 외국인 투수 로건 앨런을 불펜으로 돌리고 배제성을 선발진에 깜짝 발탁하는 것까지 고민중이다.

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27일 KT 위즈는 6이닝 무실점으로 역투한 선발 배제성을 앞세워 두산 베어스에 12대6 완승을 거뒀다.

경기 후 배제성은 "2위 삼성(라이온즈)과의 경기 수 차이가 타이트하다. 조금 쫓기는 마음이 들 수도 있다. 다행히 득점 지원이 많이 나와서 경기 초반부터 편하게 던졌다. 삼성과는 0.5경기라도 멀어지고 싶은 마음"이라며 활짝 웃었다.

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배제성은 2군에서 스플리터를 집중 연마했다. 하지만 최근 호투하는 동안은 스플리터보다는 종전대로 직구-슬라이더의 2피치에 가까운 투구내용을 보이고 있다.

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22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 배제성. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

8월부터 맞춰진 투구 밸런스가 9월의 호투로 이어졌다는 자체 평가. 배제성은 "요즘 슬라이더가 워낙 잘 떨어진다. 또 구위가 좋다보니 (한)승택이형이 공격적인 리드를 해주고 있다. 오늘은 공이 특히 잘 들어가더라"라고 설명했다.

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"알다시피 나는 의도하지 않아도 볼넷이 쌓이는 투수다. 공격적으로 던질 수 있을 때 강하게 던지려고 노력중"이라며 "볼넷 줬다가 다음 타자 또 빡빡 꽂히면 타자들도 당황할 수 있다. 그러다보니 지금 슬라이더를 많이 던지고 있을 뿐이고, 스플리터도 꾸준히 던지고 있다. 구위도 나쁘지 않다"며 미소지었다.

"사실 직구 구속은 8월보다 1~2㎞ 떨어진 거 같은데, 원하는데 잘 꽂히는 안정성이 올라갔다. 지금은 정규시즌 1위 수성이 가장 중요하다. 개인적인 욕심은 전혀 없다."

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19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT 배제성이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

배제성은 2021년 KT의 창단 첫 우 당시 우승을 확정지은 4차전 승리투수였다.

그는 "한국시리즈 이기는게 결국 최종 목표 아닌가. 영표 형도 언제든지 불펜으로 나갈 준비를 하고 있다. 둘다 선발이든 불펜이든 잘할 수 있게 준비하자는 얘길 많이 했다. 정말정말 이기고 싶다"며 남다른 각오를 드러냈다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com