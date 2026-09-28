김하성 FA 대충격 전망! KBO 리턴 어림없지 → '누군가는 또 믿는다' 1할타자 매력 도대체 뭐길래

[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그에서 유격수 김하성(애틀란타)에 대한 수요가 여전할 것이라고 현지 매체가 전망했다. 김하성은 올해 커리어 최악 시즌을 보냈다. 한국으로 돌아오는 게 아니냐는 말이 나올 정도였지만 그럴 일은 없을 전망이다.
메이저리그 이적시장 전문매체 메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 27일(한국시각) 올 겨울 FA 시장을 내다보며 김하성을 '반등 후보'로 분류했다.
김하성은 2021년 메이저리그 진출 후 2026시즌 가장 나쁜 성적을 기록했다. 김하성은 51경기 타율 1할1푼6리 출루율 2할1푼9리 홈런 0개에 그쳤다.
김하성은 큰 기대 속에 애틀란타와 1년 2000만달러 대형 계약을 체결했다. 하지만 스프링캠프 시작도 전에 손가락을 다쳤다. 그 여파가 시즌 내내 지속된 것으로 보인다.
MTR은 '애틀란타의 선택은 재앙과도 같은 결정이었다. 김하성은 올해 야구계에서 가장 생산성이 낮은 선수 중 한 명이었다. 김하성은 한때 총액 1억달러 이상의 대형 계약도 가능해 보였던 유격수다. 충격적인 추락'이라고 조명했다.
그러면서도 MTR은 김하성의 가능성에 주목했다.
MTR은 '김하성은 뛰어난 타자는 아니다. 2022년부터 2024년까지 1678타석에서 타율 2할5푼 출루율 3할3푼6리 장타율 0.385를 기록했다. 리그 평균보다 6% 좋은 수치다. 김하성은 무난한 타격 능력에 유격수를 포함한 내야 3개 포지션에서 플러스급 수비 능력을 갖췄다. 주루는 최정상급'이라고 옹호했다.
MTR은 올해가 바닥이라고 진단했다.
MTR은 '김하성은 여기서 더 떨어질 곳이 없다. 그는 여전히 30세에 불과하다. 어떤 구단이든 그를 저렴한 1년 계약이나 마이너리그 계약으로 영입해서 반등을 기대해 볼 수 있다'고 예측했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com