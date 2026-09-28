김하성 FA 대충격 전망! KBO 리턴 어림없지 → '누군가는 또 믿는다' 1할타자 매력 도대체 뭐길래

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim gestures after striking out during the eighth inning of a baseball game against the Miami Marlins, Saturday, Sept. 26, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

Sep 26, 2026; Miami, Florida, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) celebrates scoring a run in the second inning against the Miami Marlins at loanDepot Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그에서 유격수 김하성(애틀란타)에 대한 수요가 여전할 것이라고 현지 매체가 전망했다. 김하성은 올해 커리어 최악 시즌을 보냈다. 한국으로 돌아오는 게 아니냐는 말이 나올 정도였지만 그럴 일은 없을 전망이다.

메이저리그 이적시장 전문매체 메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 27일(한국시각) 올 겨울 FA 시장을 내다보며 김하성을 '반등 후보'로 분류했다.

김하성은 2021년 메이저리그 진출 후 2026시즌 가장 나쁜 성적을 기록했다. 김하성은 51경기 타율 1할1푼6리 출루율 2할1푼9리 홈런 0개에 그쳤다.

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김하성은 큰 기대 속에 애틀란타와 1년 2000만달러 대형 계약을 체결했다. 하지만 스프링캠프 시작도 전에 손가락을 다쳤다. 그 여파가 시즌 내내 지속된 것으로 보인다.

MTR은 '애틀란타의 선택은 재앙과도 같은 결정이었다. 김하성은 올해 야구계에서 가장 생산성이 낮은 선수 중 한 명이었다. 김하성은 한때 총액 1억달러 이상의 대형 계약도 가능해 보였던 유격수다. 충격적인 추락'이라고 조명했다.

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그러면서도 MTR은 김하성의 가능성에 주목했다.

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Sep 26, 2026; Miami, Florida, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) gets the force out of Miami Marlins' Otto Lopez (6) at second base while attempting a double-play in the second inning at loanDepot Park. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

MTR은 '김하성은 뛰어난 타자는 아니다. 2022년부터 2024년까지 1678타석에서 타율 2할5푼 출루율 3할3푼6리 장타율 0.385를 기록했다. 리그 평균보다 6% 좋은 수치다. 김하성은 무난한 타격 능력에 유격수를 포함한 내야 3개 포지션에서 플러스급 수비 능력을 갖췄다. 주루는 최정상급'이라고 옹호했다.

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MTR은 올해가 바닥이라고 진단했다.

MTR은 '김하성은 여기서 더 떨어질 곳이 없다. 그는 여전히 30세에 불과하다. 어떤 구단이든 그를 저렴한 1년 계약이나 마이너리그 계약으로 영입해서 반등을 기대해 볼 수 있다'고 예측했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com