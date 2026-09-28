'日 사회인에 패배' 비난 여론? "신경 안 써요…어쨌든 金"→"강한 한국 6연패도 가능"

한국 AG 야구 '금빛 추억' (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

영광의 얼굴들 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

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[도요하시=스포츠조선 이종서 기자] "솔직히 신경 안 씁니다"

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 구장에서 열린 일본과의 결승전에서 3대1로 승리했다.

예선전까지만 해도 순조롭게 일정이 이어져왔다. 지난 6월 최종 명단이 나왔고, 9월 그 멤버가 전원 소집됐다.

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조별예선 3연전도 전승으로 통과했다. 한국과 더불어 강력한 우승 후보였던 대만을 5대0으로 잡았고, 홍콩과 태국은 모두 콜드게임 승리로 잡았다.

슈퍼라운드에 진출해 잠시 제동이 걸렸다. 일본을 상대로 0대5로 패배했다. 일본은 프로 선수 없이 사회인 선수로 구성됐다. 전원 프로 선수로 출전한 한국으로서는 자존심이 상할 노릇이었다.

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설욕의 기회가 왔다. 한국은 중국을 꺾고 결승전에 진출했다. 다시 일본을 만났고, 이번에는 3대1로 제압했다.

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선발투수 곽빈이 6⅓이닝 1실점으로 호투를 펼쳤고, 조병현과 박영현이 남은 이닝을 책임졌다. 타격 난조를 보여왔던 김도영은 결승타의 주인공이 됐다.

노시환 안타 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3회초 무사 1루 상황에서 한국 노시환이 안타를 치고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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경기를 마친 뒤 주장 노시환은 "일단 너무 좋다. 금메달이라는 것이 고생한 것도 생각나고 너무 좋다"고 소감을 전했다.

계속해서 비가 내리는 등 날씨가 도와주지 않았다. 노시환은 "날씨 때문에 힘들었는데 생각할 겨를도 없이 집중했다. 안 좋은 날씨에도 응원해주신 팬들께 감사하다"고 인사를 전했다.

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일본전 상황에 대해서는 "찬스를 못 살려서 이기고 있더라도 끌려가는 분위기였다. 우리가 어떻게든 한 점이라도 내면 뒤에 투수가 막아줄 거라고 생각했다"라며 "추가점이 나면서 그 순간 이겼다고 확신했다. (김)지찬이가 주루를 하는 과정에서 어수선해졌는데 벤치에서 조금 '컴다운'하자고 했다. (김)도영이가 해줄 것이니 진정하자고 했는데 바로 해줬다. 그래서 분위기가 올라갔다"고 말했다.

주장으로서 본 금메달 원동력에 대해서는 "다같이 한 마음이 된 게 좋았다. 상대가 누군지를 떠나서 우리를 믿었다. 한 팀으로 뭉쳐서 금메달을 딸 수 있었다"라며 "너무 고맙다"고 이야기했다.

노시환 안타 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3회초 무사 1루 상황에서 한국 노시환이 안타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

일본전 패배로 한국 야구에 대한 아쉬운 목소리들이 이어졌다. 그러나 결국 금메달이라는 결과를 내놓았다. 노시환은 "솔직히 (비난 여론은) 신경 쓰지 않는다. 어쨌든 금메달을 땄다. 과정은 필요없이 금메달이라는 결과가 더 중요하다고 생각한다. 신경쓰지 않는다"고 강조했다.

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'류지현호'는 28일 한국으로 돌아간다. 노시환도 이제 소속팀 한화에서 시즌 마무리를 준비한다. 노시환은 "똑같은 일상으로 돌아갈 것 같다"라며 "한화도 연패 끊었다. 가도 다시 한화 이글스 소속으로 잘 합류해서 끝까지 최선을 다하겠다"고 했다.

이제 4년 뒤 열릴 아시안게임에서 6연패에 도전할 대표팀에게도 응원의 말을 남겼다. 노시환은 "금메달을 따서 희열을 느껴봤으면 좋겠다. 대한민국은 강하다. 선수들 믿고 하면 6연패도 할 수 있을 것 같다"고 했다.

도요하시=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com