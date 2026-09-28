'어쩌면 마지막일지도...' 93개→사흘 휴식→7이닝 114구 투혼. 감독도 쫓아낸 42세 슈어저 최종전 승리. 225승 3557K. 내년엔?

토론토 블루제이스 맥스 슈어저. AP 연합뉴스

토론토 블루제이스 맥스 슈어저. Imagn Images 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]내년에도 맥스 슈어저를 볼 수 있을까.

올해 42세인 슈어저(토론토 블루제이스)가 시즌 최종전에 선발 등판에서도 호투를 펼쳤다. 슈어저는 28일(이하 한국시각) 신시내티 레즈와의 홈경기에 선발등판해 7이닝 동안 6안타 1볼넷 7탈삼진 1실점을 기록하며 팀의 5대1 승리를 이끌며 승리투수가 됐다.

슈어저는 올시즌 18번의 등판에서 84⅔이닝을 던지며 4승9패 평균자책점 5.74를 기록했다. 통산 225승으로 메이저리그 19번째 시즌을 마무리.

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올시즌 연봉 300만 달러에 토론토와 1년 계약을 한 슈어저는 이제 다시 FA가 되는데 아직 은퇴 선언을 하지 않았다.

자신의 인생 마지막 피칭이 될지도 모르는 선발 등판에서 슈어저는 끝까지 최선을 다하는 투구로 팬들의 아낌없는 박수를 받았다.

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지난 24일 볼티모어 오리올스전서 5이닝 동안 93개의 공을 던졌던 슈어저는 단 사흘의 휴식 후 다시 선발로 나오는 투혼을 보였다. 피로도가 있기 때문에 언제까지 던질지는 몰랐다.

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하지만 마지막일 수도 있는 등판에서 슈어저는 초인적인 힘을 발휘했다.

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5회까지 1실점으로 막고 내려올 때 팬들이 "원 모어(1회 더)"를 외쳤다. 6회를 마친 뒤엔 벤치의 호출을 외면하며 7회에도 올라가겠다는 의지를 보였다.

그리고 7회초 2사후 투구수가 104개에 이르자 슈나이더 감독이 직접 마운드에 올랐지만 슈어저는 소리를 지르며 감독을 다시 벤치로 돌려보냈다. 팬들은 오히려 큰 환호와 박수로 슈어저를 격려.

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윌 밴필드를 93.3마일의 몸쪽 높은 직구로 2루수 플라이로 처리하며 7회를 마무리 지었다. 8회초에도 슈어저는 마운드에 올랐다. 선두 오스왈도 카브레라에게 볼넷을 허용하고 다시 마운드에 온 슈나이더 감독에게 결국 공을 넘겨줬다. 투구수 114개. 올시즌 처음으로 100개를 넘긴 최다 투구수였다.

마운드로 온 내야수들과 일일이 포옹을 한 슈어저는 마운드를 내려와 오카모토 등 벤치에 있는 선수들과도 모두 포옹을 했다. 그리고 3루측 내야석 맨 앞줄에서 경기를 보던 가족에게 달려갔다.

슈어저는 경기 후 "팬들에게 인사를 할 수 있게 이닝 도중에 교체되는 것은 이미 정해져 있었다"면서 "어디까지 던질지는 몰랐다. 팬들의 응원 덕분에 아드레날린이 솟구쳤다. 홈경기라서 가능했던 피칭이었다"라며 아낌없는 응원을 해준 팬들에게 고마워했다.

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이날 그가 기록한 직구 최고 구속은 94.4마일(약 151.9㎞)였다. 통산 탈삼진은 3557개다.

디트로이트 타이거즈의 저스틴 벌랜더는 전날 피칭으로 현역 커리어를 마감했다. 통산 557경기, 266승 159패, 3576⅔이닝, 3560탈삼진이었다.

내년에도 슈어저를 볼 수 있을까. 슈어저는 인터뷰에서 "지금 당장 결론을 내릴 필요는 없다. 비시즌 동안 가족과 느긋하게 고민해보겠다"면서 "솔직히 시즌 후반 내내 몸 상태가 아주 좋았고 통증도 전혀 없었다. 그렇기 때문에 잠시 야구에서 벗어나 거취를 고민해보고 싶다"며 현역 연장 가능성을 내비쳤다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com