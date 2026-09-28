오타니는 과연 MVP 자격이 없나? 저명기자가 던진 질문, '기적같은 투타겸업, 이젠 지루하다고?'

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 24일(한국시각) 샌디에이고 파드리스와의 부상 복귀전에서 1회말 우전안타를 치고 나간 뒤 배팅 보호대를 입에 문 채 이를 건네받을 배트보이를 기다리고 있다. 왼쪽은 샌디에이고 1루수 타이 프랜스. AP연합뉴스

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 지난 25일(한국시각) 마이애미 말린스전에서 1회말 볼넷으로 출루한 뒤 시즌 40호 2루 도루에 성공한 뒤 열광하는 팬들에 손을 들어 답례하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 홈런 타이틀을 공동으로 차지하며 만장일치 MVP에 한 걸음 다가갔다.

PCA는 28일(이하 한국시각) 펜웨이파크에서 열린 보스턴 레드삭스와의 정규시즌 최종전에 리드오프 중견수로 출전해 첫 타석에서 중전안타를 치고 대주자로 교체돼 1타수 1안타를 마크했다. 컵스는 6대2로 승리했다.

이로써 PCA는 내셔널리그(NL)에서 득점(119) 1위, 홈런(45개) 공동 1위, 장타율(0.570) 1위, OPS(0.942) 1위, 루타(357) 1위, fWAR(10.6) 1위를 확정지으며 정규시즌을 마감했다. 득점과 홈런, 루타 및 fWAR은 양 리그를 합쳐서도 1위다.

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필라델피아 필리스 카일 슈와버도 이날 탬파베이 레이스전에서 홈런 없이 4타수 2안타 2타점를 올리며 정규시즌을 마감해 PCA와 홈런 타이틀을 공동으로 거머쥐게 됐다. 그는 생애 3번째 홈런왕에 올랐다.

NL에서 fWAR '10' 이상은 2004년 샌프란시스코 자이언츠 배리 본즈(11.9) 이후 22년 만에 나온 기록이다. PCA는 아울러 41개의 도루와 함께 역대 7번째 40홈런-40도루를 달성해 만장일치 MVP를 확실하게 예약했다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 지난 25일(한국시각) 마이애미 말린스전에서 1회말 볼넷으로 출루한 뒤 2루로 내달리고 있다. AFP연합뉴스

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PCA는 수비에서도 최정상급 실력을 과시했다. 스탯캐스트 자료에 따르면 수비 가치(Fielding Run Value)와 OAA(평균이상아웃지수) 부문서 26, 25로 각각 1위를 차지했다.

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NL에서 PCA를 견제할 수 있는 MVP 후보는 딱히 없어 보인다. 7월 이후 무릎과 이두근 부상을 안고 뛴 LA 다저스 오타니 쇼헤이는 2021년 투타 겸업을 본격화한 이후 홈런과 타점, 득점서 최저치를 기록했다.

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결론적으로 PCA는 40-40을 달성하며 MVP와 골드글러브, 실버슬러거를 동시에 석권하는 역사상 최초의 선수로 자리매김할 것이라는 얘기다. MVP 투표에서 30개의 1위표를 싹쓸이한다면 역사상 최고의 개인 시즌이라는 평가도 나올 만하다.

MLB.com이 최근 미국 독립 250주년을 기념해 시리즈로 연재한 '역대 25개 부문 톱10' 코너 중 '개인 시즌(individual season)' 부문 톱10에서 2024년 오타니의 50홈런-50도루가 1위를 차지했는데, 언젠가는 PCA의 2026년 시즌이 그 자리를 빼앗을 지도 모를 일이다.

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PCA가 40-40을 달성한 지난 25일 제드 호이어 컵스 야구 부문 사장은 PCA에 대해 "야수 중에서는 내가 여태까지 본 시즌 중 최고다. MVP에 오를 것이고, 행크 애런상도 받게 될 것이며, 플래티넘 글러브도 수상할 것"이라며 힘을 실어줬다. 플래티넘 글러브는 양 리그 골드글러브 수상자들 가운데 최고의 수비수에 주어지는 상이다.

오타니 쇼헤이가 지난 7월 4일(한국시각) 샌디에이고전에 선발등판해 공을 뿌리고 있다. 그의 올시즌 마지막 피칭이었다. AFP연합뉴스

그렇다면 오타니의 올해 1년은 정말 MVP와 거리가 먼 시즌이었을까.

이와 관련해 뉴욕포스트가 논쟁적인 질문을 던졌다. 조엘 셔먼 기자는 지난 27일 '오타니 쇼헤이와 PCA의 NL MVP 논쟁을 풀어본다'는 제목의 기사에서 오타니의 투타 겸업 성과를 과소평가해서는 안될 것이라는 주장을 폈다.

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셔먼 기자는 '당신의 머리에 자리잡은 익숙함을 지워보자. 그래야만 야구의 기적같은 순간들이 눈앞에서 너무 자주 펼쳐져 자칫 평범하게 느껴질 때 생기는 피로감, 지루함, 혹은 다저스에 대한 반감 같은 감정을 걷어내고 이 모든 것을 새롭게 바라볼 수 있기 때문'이라면서 '만약 모든 것을 새롭게 바라볼 수 있는 상태에 도달한다면 과연 당신은 오타니를 NL MVP로 뽑겠는가?'라며 질문을 던졌다.

투수와 타자로 최정상급 기량을 펼쳐 온 오타니에 대한 '기준치'가 너무 높게 설정돼 있는 것은 아니냐는 얘기다. 오타니가 LA 에인절스 시절인 2021년 투타 겸업을 처음 본격화했을 때 그의 타격과 투구는 모든 이들의 관심을 받았고, 결국 만장일치로 첫 MVP에 오르는 결과로 이어졌다. 신선함과 우수함, 경악을 한꺼번에 몰고 온 시즌이었다고 보면 된다.

올해가 오타니의 투타 겸업 첫 시즌이었다면 MVP 경쟁서 PCA와 대등한 위치에 섰을 수도 있다는 의견을 무시하기는 어렵다. 물론 선수의 가치를 총체적으로 나타내는 WAR서 오타니는 PCA에 한참 뒤진다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

오타니는 올 정규시즌서 139경기에 출전해 타율 0.275(523타수 144안타), 30홈런, 81타점, 89득점, 81볼넷, 152삼진, 11도루, OPS 0.889를 마크했다. 마운드에서는 7월 4일 샌디에이고 파드리스전까지 등판해 14경기에서 85⅔이닝을 던져 8승2패, 평균자책점 1.79, 95탈삼진, WHIP 0.95, 피안타율 0.180을 찍었다. fWAR 6.6, bWAR 6.4를 기록했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com