답답했지만 해피엔딩! 이제 '영수증' 따져볼 시간…가장 크게 웃은 KIA, KT-두산-롯데도 '초대박' [SC포커스]

금메달 확정 순간 환호하는 박영현. 연합뉴스

대만-일본전에서 눈물겨운 역투를 펼친 곽빈. 연합뉴스

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 5회초 투구를 마친 조병현이 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[스포츠조선 김영록 기자] 슈퍼라운드 일본전 패배, 결승전 동점 허용까지, 아시안게임 5연속 금메달의 길은 험난했다.

그래도 이뤄냈다. 에이스 곽빈을 중심으로 똘똘 뭉친 류지현호는 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾고 우승을 품에 안았다.

이제 계산서를 돌아볼 시간이다. 대회를 준비하는 과정에서 류지현 대표팀 감독은 오랜 시간 공들여 10개 구단의 협조를 구했다. 팀별 3명 제한에 맞춰 미필-군필 선수의 비율, 실력 밸런스를 맞추고자 노력했다.

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이번 대표팀에 포함된 '미필' 선수는 총 16명이다. 이들 중에는 아시안게임 대표팀을 선발하는 시즌초 기세가 좋았다가 시즌 막판으로 오면서 페이스가 처진 선수들도 여럿 있다.

하지만 류지현 감독은 무엇보다 팀워크를 중시했다. 아시안게임 규정상 부상이 문제가 될 경우 명단을 교체할 수 있지만, 무리한 엔트리 교체를 노크하기보단 선수단 전체를 하나로 묶는데 집중했다. 지난 항저우 아시안게임 당시 선수 본인이 강한 의문을 표했던 이의리(KIA 타이거즈)의 사례를 잊지 않은 것.

김도영의 역전타 포효. 연합뉴스

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그 덕분일까. 아시안게임 무대에선 곽빈(두산 베어스) 조병현(SSG 랜더스) 박영현(KT 위즈) 윤동희(롯데 자이언츠) 김지찬(삼성 라이온즈) 등 이미 군복무를 마친 선수들의 요소요소 활약이 돋보였다. 적잖은 시련 속에도 끝내 금메달을 일궈낸 원동력이다.

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총 16명의 미필 선수들 중 3명이 모두 미필로만 구성된 팀은 KIA 한 팀 뿐이다. 10개 구단 중 천신만고 끝에 획득한 금메달이란 열매가 가장 달콤한 팀이다. 슈퍼스타 MVP 김도영을 비롯해 박재현-성영탁이 혜택을 받았다.

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그 다음으로 웃을만한 팀으론 KT를 꼽을 수 있다. 박영현은 멀티이닝 마무리를 감수하며 팀 우승을 이끈 주역이다. 소형준-오원석의 구제를 통해 야구계에서는 KT가 향후 10년은 꾸준히 가을야구 그 이상을 노릴 수 있는 안정적인 강팀의 기반을 완벽하게 구축했다는 평가. 그러잖아도 강력했던 토종 선발진이 모두 군필로 채워졌다.

소형준. 연합뉴스

두산 역시 곽빈에 이은 리그 No.2 투수로 떠오른 최민석, 그리고 장타 라인의 축을 이루는 박준순이 리그에서 꾸준히 뛸 수 있게 됐다. 중국전에서 7이닝 호투를 펼치며 국제전에서도 존재감을 입증한 최민석은 물론, 박준순 역시 안재석-김지우와 함께 김태룡 단장이 꼽은 차세대 두산 중심타자 라인이다. 최민석은 2년차, 박준순이 신인임을 감안하면 엄청난 성과다.

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롯데도 윤동희의 활약 속 토종 에이스로 자리잡은 김진욱, 마무리 후보인 최준용이 특례를 받으며 한층 더 밝은 미래를 예고했다.

이재현-배찬승의 삼성 라이온즈. 조형우-정준재의 SSG가 거둔 성과도 눈에 띈다. 특히 조형우는 대회 내내 안정적인 안방마님의 면모를 과시하는 한편 타석에서도 만만찮은 활약을 펼쳐 차세대 국대 포수의 입지를 다졌다.

이번 대회 타율 5할을 기록한 박준순. 연합뉴스

LG 트윈스는 김영우, 한화 이글스는 문현빈, 키움 히어로즈는 김건희가 각각 이번 금메달의 수혜자가 됐다. 불펜의 한 축, 간판타자, 주전 포수로 각 팀에서 확고한 입지를 가진 선수들이다.

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다만 주전 유격수 김주원의 맹활약에도 불구하고 NC는 유일하게 혜택을 받지 못한 팀이 됐다. 당초 투수 구창모, 내야수 김휘집 등이 후보로 거론됐지만, 이미 국군체육부대(상무)를 통해 군복무를 해결한 구창모는 거듭된 부상을 이유로 합류를 사양했고, 김휘집은 아쉽게 탈락하면서 김주원 혼자만 태극마크를 단 바 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

◇팀별 아이치-나고야 아시안게임 병역 특례 명단

팀=인원수=이름

KT=2명=소형준 오원석

삼성=2명=배찬승 이재현

LG=1명=김영우

KIA=3명=성영탁 김도영 박재현

두산=2명=최민석 박준순

NC=0명

롯데=2명=김진욱 최준용

SSG=2명=조형우 정준재

한화=1명=문현빈

키움=1명=김건희