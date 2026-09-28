106년 만에 터진 값진 대기록, '북극곰'이 볼티모어로 넘어가 생긴 일...양 리그 홈런왕-타격왕은 수두룩한데

볼티모어 오리올스 피트 알론소. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕에서 '북극곰(polar bear)'라는 별명을 들으며 사랑받았던 볼티모어 오리올스 피트 알론소가 메이저리그 역사에 새 역사를 이뤄냈다.

28일((이하 한국시각) 정규시즌이 종료된 가운데 알론소는 아메리칸리그 타점 타이틀을 차지했다. 지난 겨울 5년 1억5500만달러에 FA 계약을 맺고 볼티모어에 입단한 알론소는 올시즌 161경기, 전게임에 출전해 타율 0.267(602타수 161안타), 43홈런, 113타점, OPS 0.885를 마크했다.

뉴욕 메츠 시절인 2022년 131타점을 때려 이 부문 NL 타이틀을 차지한 바 있는 알론소는 올시즌 AL 타점 부문도 접수했다. 타점이 공식 기록으로 제정된 1920년 이후 양 리그에서 모두 타점왕에 오른 선수는 알론소가 처음이다.

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2위와의 격차도 컸다. 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈(106개), 탬파베이 레이스 주니어 카미네로(101개)를 여유있게 제쳤다.

볼티모어 오리올스 피트 알론소가 AL 타점왕을 차지했다. Imagn Images연합뉴스

특히 알론소는 53개를 때리며 NL 홈런왕에 올랐던 2019년 이후 7년 만에 AL 홈런 타이틀도 차지했다. 양 리그에서 모두 홈런왕의 영광을 안은 역대 6번째 선수다.

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앞서 벅 프리먼(1899년 25개 워싱턴 세내터스, 1903년 13개 보스턴), 샘 그로포드(1901년 16개 신시내티, 1908년 7개 디트로이트), 프레드 맥그리프(1989년 36개 토론토, 1992년 35개 샌디에이고), 마크 맥과이어(1987년 49개 1996년 52개 오클랜드, 1998년 70개 1999년 65개 세인트루이스), 오타니 쇼헤이(2023년 44개 에인절스, 2024년 54개 다저스)가 양 리그서 홈런왕을 거머쥐었다.

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이 외에도 양 리그 득점왕은 프랭크 로빈슨, 도루왕은 론 르플로어와 후안 피에르, 타격왕은 DJ 르메이휴와 루이스 아라에즈 등 사례가 적지 않으나, 양 리그 타점왕은 없었다.

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타율 0.316을 때려 양 리그 합계 타격 1위를 차지한 알바레즈는 홈런과 타점 부문서 알론소에 뒤지는 바람에 타격 트리플크라운을 달성하지 못했다. 그러나 AL MVP는 여전히 알바레즈가 가장 유력하다.

필라델피아 필리스 카일 슈와버는 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱과 함께 양 리그 통합 홈런 공동 1위에 올랐다. AP연합뉴스

무엇보다 돋보이는 것은 알론소가 2024년 이후 3년 연속 전경기에 출전했다는 사실이다.

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동료로서 알론소의 시즌 활약을 지켜본 유격수 거너 헨더슨은 "그의 올시즌 활약은 정말 믿기 힘들 정도"라며 "이제는 그가 홈런을 칠 때마다 웃음이 나온다. 지켜보는 것만으로도 멋지다. 그와 같은 팀에서 뛰며 이 모든 과정을 함께 할 수 있어 즐겁다. 앞으로도 오랫동안 함게 경기할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

그러나 정작 본인은 아쉬운 시즌이었다고 평가했다. 볼티모어가 2년 연속 포스트시즌에 오르지 못했기 때문이다. 알론소는 "경기장에 모든 것을 쏟아붓고 싶을 뿐"이라면서 "난 정말로 경기에 뛰는 걸 좋아한다. 그래서 배일 밤 승리를 위해 내가 할 수 있는 모든 것을 다하고 내 역량을 최대한 발휘하고 싶다. 승리를 향한 열망과 내 모든 것을 쏟아붓는다는 점에 큰 자부심을 느낀다"고 말했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com