"곽빈, 류현진 이후 최고의 국대1선발"…결승전後 김도영에 "죄송하다" 문자왔더라→어떻게 답했을까

역투하는 일본전 선발투수 곽빈 . 연합뉴스

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

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[스포츠조선 고재완 기자] "류현진 이후로 이런 국가대표 1선발은 진짜 처음 만난 것 같다."

불과 하루 전, 타선의 무기력함에 분통을 터뜨리며 "내일 결승전까지 그러면 진짜 무섭게 돌변할 것"이라고 으름장을 놓았던 '조선의 4번 타자' 이대호(44)의 얼굴에서 먹구름이 걷히고 시원한 미소가 터져 나왔다. 비바람이 몰아치던 나고야 결승전에서 일본 대표팀을 3대1로 꺾고 대회 5연패의 위업을 달성한 후배들을 향해, 레전드는 아낌없는 찬사와 함께 시원한 축하 맥주잔을 들이켰다.

이대호는 28일 자신의 공식 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'를 통해 SBS 정우영 캐스터, 이순철 해설위원과 함께한 '한국 VS 일본 아시안게임 결승전 라이브 리뷰' 영상을 공개했다.

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역투하는 조병현. 연합뉴스

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

이날 결승전 마운드에서 펼쳐진 영건들의 투혼은 대선배의 가슴을 뭉클하게 만들었다. 선발 곽빈은 궂은 날씨 속에서도 7회 1사까지 111개의 공을 묵직하게 꽂아 넣으며 일본 타선을 틀어막았다.

이대호는 "비가 오면 스파이크에 진흙이 묻고 공이 미끄러워 투수들이 극도로 예민해지는데, 곽빈은 그 모든 악조건을 온몸으로 이겨냈다"라며 "이건 그야말로 '투혼'이다. 과거 류현진이 마운드에 올라가면 '무조건 막아줄 것'이라는 믿음이 있었는데, 류현진 이후 국가대표에서 이런 든든한 1선발을 정말 오랜만에 봤다. 곽빈이 곽빈 했다"라고 극찬을 아끼지 않았다.

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이어 7회 위기를 넘긴 조병현과 8회 1사 1, 3루 절체절명의 위기에서 등판해 5개의 아웃카운트를 삼진 3개로 삭제한 마무리 박영현을 향해서도 엄지를 치켜세웠다.

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이대호는 "박영현은 1사 1, 3루에서 첫 타자를 삼진으로 엮어낸 장면이 결정적이었다"라며 "내 생각엔 박영현은 '이대호'만 안 만나면 전 세계 어느 무대에 가도 통할 투수다(웃음). 땅바닥에서 솟구쳐 오르는 꽉 찬 직구로 압박감을 뚫어낸 모습이 정말 대단했다"라며 혀를 내둘렀다.

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이순철은 결승전 8회초 천금 같은 결승 내야안타로 화답한 '차세대 간판' 김도영과의 경기 직후 문자 비하인드도 전격 공개됐다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

김도영 역전 포효. 연합뉴스

이순철은 "경기가 끝나고 숙소로 오면서 도영이에게 문자를 보냈더니 '선배님, 제가 이번 대회 더 잘했어야 했는데 죄송합니다'라고 답장이 왔더라"라며 "뭘 죄송해하나. 1-1 팽팽한 승부처에서 3루수를 뚫어버리는 강한 타구로 결승점을 냈으면 자기 몫을 다한 것"이라고 대견해했다.

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이어 "경기 후 김도영이 곽빈의 목에 직접 금메달을 걸어주는 모습을 봤는데, 서로를 아끼고 의지하는 원팀의 마음이 느껴져 가슴이 찡했다"라며 "4번 타자 문보경도 8회 쐐기 적시타를 쳐주며 묵묵히 제 몫을 해줬고, 모교(경남고) 후배 노시환도 빠른 볼을 주저 없이 배트에 맞히며 제 궤도를 찾았다. 후배들이 너무 자랑스럽다"라고 활짝 웃었다.

이대호가 곽빈과 함께 결승전 최고의 공신으로 지목한 또 한 명의 영웅은 포수 조형우(SSG)였다.

이대호는 "이틀 내내 비를 맞으며 투수들을 이끈 안방마님 조형우의 활약이 눈부셨다"라며 "번트의 달인인 김지찬도 국제대회 중압감 속에 성공하기 힘든 희생번트를 오늘 조형우가 두 번이나 완벽하게 성공시켰다. 실점을 막아낸 블로킹부터 노련한 리드까지, 조형우는 국가대표 마스크를 쓸 자격을 완벽히 입증했다"라고 호평했다.

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한편 8회초 런다운 상황에서 나온 김지찬의 '필사적인 주루방해 유도' 비하인드에 대해서는 웃음을 참지 못했다.

정우영 캐스터와 이대호는 "김지찬이 3루에서 걸렸을 때 중계석에서는 '접촉이 있었다'고 희망적으로 보고 있었는데, 리플레이를 보니 상대 수비를 오른팔로 덥석 감아버렸더라"라며 "느린 화면이 나가자마자 중계석 두 사람이 동시에 조용해졌다. 비록 어필은 안 받아들여졌지만, 어떻게든 1점을 내보려던 김지찬의 처절한 투혼과 악바리 근성이 너무 귀엽고 감동적이었다"라며 폭소를 터뜨렸다.

마지막으로 이대호는 일본 대표팀을 '사회인 야구'라며 폄훼하는 일부 시선에 대해 야구인으로서 뼈있는 팩트를 짚었다.

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

사진캡처=유튜브 채널 '이대호'

이대호는 "사회인 야구라고 하니 동호회 야구처럼 오해하지만, 현장에서 보면 일본 실업팀 투수들은 140㎞ 중후반대 빠른 공에 칼날 제구력, 프로급 수비력을 갖추고 있다"라며 "국제대회 단기전에서 그런 투수들을 상대로 대량 득점을 내는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 세상에 거저 주어지는 '당연한 금메달'이란 없다"라고 목소리를 높였다.

이어 "20년 동안 아시안게임 5연패를 지켜낸 것은 대단한 업적이지만, 다음 대회부터는 일본과 대만의 전력이 더 거칠어질 것"이라며 "우리 선수들이 이번 금메달에 만족하지 말고, KBO리그라는 울타리를 넘어 더 큰 무대로 도약하기 위해 끊임없이 자신을 갈고닦아야 한다"라고 따뜻한 당부를 남겼다.

아시안게임 5연패 성공한 한국 야구. 연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com