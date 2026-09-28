'토론토가 월드시리즈 갔다면 진짜 봤겠네...' 무릎 수술 폰세 기적의 회복. 벌써 불펜 피칭

코디 폰세가 불펜 피칭하는 장면을 자신의 SNS에 올렸다. 코디 폰세 SNS 캡쳐

코디 폰세가 불펜 피칭하는 장면을 자신의 SNS에 올렸다. 코디 폰세 SNS 캡쳐

코디 폰세가 불펜 피칭하는 장면을 자신의 SNS에 올렸다. 코디 폰세 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 권인하 기자]만약 토론토 블루제이스가 포스트시즌에 올라 승승장구해 월드시리즈까지 올랐다면 코디 폰세가 마운드에서 던지는 것을 진짜 볼 수 있었을지도 모를 일이다.

토론토는 올시즌 79승83패로 아메리칸리그 동부지구 최하위로 시즌을 마쳤다. 와일드카드를 노렸지만 실패했다.

지난시즌 KBO리그 MVP인 폰세는 데뷔전서 수비 도중 무릎을 다쳐 수술을 받고 시즌 아웃되는 불운을 맛봤다. 그런데 토론토가 와일드카드 경쟁을 하고 있던 시즌 막판 토론토 언론에서 토론토가 포스트시즌을 길게 끌고 간다면 폰세를 볼 수도 있다는 기사를 실어 화제가 됐었다. 폰세의 회복세가 꽤 빠르다는 것이었다.

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진짜였다. 폰세는 27일 자신의 SNS에 피칭 영상을 올렸다. 그냥 캐치볼 수준이 아니라 포수를 앉혀 놓고 던지는 피칭이었다. 물론 100%의 힘으로 던지는 것은 아니었지만 포수가 앉아서 공을 받고, 투수가 불펜 마운드에서 던진다는 것은 무릎 상태가 정상에 가깝다는 것을 의미한다.

아메리칸리그 챔피언십시리즈는 10월 13일에 시작되고, 월드시리즈는 10월 24일에 돌입한다. 만약 토론토가 극적으로 와일드카드를 잡아 와일드카드 결정전과 디비전시리즈, 챔피언십시리즈까지 잡고 지난해에 이어 월드시리즈까지 올랐다면 한달의 시간 동안 폰세가 정상적인 피칭을 할 시간적인 여유는 충분할 듯. 선발까지는 아니더라도 불펜 투수로는 확실히 준비할 수 있는 기간이다.

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아쉽게 마지막 9월에 11승13패에 그치며 와일드카드를 잡지 못했다.

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그래도 폰세의 내년시즌에 대한 기대감은 생겼다. 이 시기에 이정도의 회복이라면 내년시즌 준비는 정상적으로 할 수 있을 것으로 보이기 때문이다. 지난해 한화에서 정규리그 180⅔이닝, 포스트시즌 17이닝 등 총 197⅔이닝을 던지며 지친 팔이 무릎 부상으로 인해 쉴 수 있었다.

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팔은 더 좋은 상태에서 준비할 수 있다. 무릎만 정상적이라면 더 좋은 성적을 기대해 볼 수 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com