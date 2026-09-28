마지막 공도 162.5㎞, LAD 스리피트 하려면 미즈부터 넘어야...밀워키 PS 파워랭킹도 1위

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 28일(한국시각) 정규시즌 최종전인 세인트루이스 카디널스전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그가 28일(이하 한국시각) 187일의 정규시즌 대장정을 마쳤다. 휴식일도 없이 29일부터 곧바로 월드시리즈 정상을 향한 포스트시즌 열전에 들어간다.

정규시즌 투타 개인 타이틀 수상자들도 모두 결정됐다. 가장 눈에 띄는 선수는 아무래도 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키라고 봐야 한다. 올해 선발투수로서 스피드와 개인 기록에서 역사적인 수치들을 냈기 때문이다.

미저라우스키는 이날 아메리칸 패밀리필드에서 열린 정규시즌 최종전 세인트루이스 카디널스와의 홈경기에 선발 등판해 5⅓이닝 동안 2안타 무실점의 호투를 벌이며 6대4 승리를 이끌었다.

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1969년 창단 이후 처음으로 100승을 넘어 103승을 달성한 밀워키는 2년 연속 양 리그 통합 승률 1위를 확정했다. 4년 연속 NL 중부지구 타이틀을 거머쥐는 등 최근 9년 동안 2022년을 제외하고 8번 포스트시즌에 진출했다.

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키(왼쪽)가 28일(한국시각) 정규시즌 최종전인 세인트루이스 카디널스전 승리 후 동료들과 모자를 벗어 홈 팬들의 환호에 인사하고 있다. AFP연합뉴스

MLB.com은 이날 포스트시즌에 오른 12팀의 파워랭킹을 매기며 밀워키를 1위에 올려놓았다. 매체는 '프랜차이즈 역사상 최고의 전성기이자 최고의 시즌을 구가하고 있는 밀워키는 기억에 남을 압도적인 기량을 뽐낸 에이스, 그리고 모든 팀들이 부러워할 만큼 두텁고 다재다능한 선수층을 갖췄다. 만약 그 일이 일어날 수 있다면, 바로 지금이 적기'라고 평가했다.

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에이스는 미저라우스키이고, 그 일은 월드시리즈 우승이다. 밀워키는 월드시리즈 우승 기록이 없는 5팀 중 하나다. 미저라우스키가 밀워키 전력의 절대적 비중을 차지한다고 보면 월드시리즈 우승을 넘봐도 손색없는 팀이라는 얘기다.

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미저라우스키는 투수 주요 4개 부문서 양 리그 통합 1위를 차지했다. Imagn Images연합뉴스

미저라우스키는 평균자책점(1.80), 탈삼진(252), WHIP(0.80), 피안타율(0.157) 등 주요 4개 부문서 양 리그를 통틀어 1위를 차지했다. 역사상 이 4개 부문을 석권한 투수는 1986년 휴스턴 애스트로스 마이크 스캇(2.22, 306K, 0.92, 0.186)과 1965년 LA 다저스 샌디 쿠팩스(2.04, 382K, 0.86, 0.179), 그리고 올해 미저라우스키 셋 밖에 없다.

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MLB.com에 따르면 미저라우스키는 밀워키 역사상 2021년 코빈 번스에 이어 양 리그 합계 평균자책점 1위에 오른 두 번째 투수다. 또한 2000년 페드로 마르티네스와 2019년 저스틴 벌랜더에 이어 세 번째로 250개 이상의 탈삼진, 0.80 이하의 WHIP를 마크한 투수이기도 하다.

피안타율은 2000년 마르티네스(0.167)보다 뛰어난 역대 가장 낮은 수치다. '가장 위대한 투수 시즌'이라고 해도 과언은 아니다. NL 사이영상 투표서 만장일치 의견이 나올 만하다.

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미저라우스키는 올해 직구 평균 구속 100.6마일을 찍었다. AP연합뉴스

2008년 스탯캐스트가 투구추적시스템을 공식화한 이후 선발투수로는 가장 빠른 105.5마일의 강속구를 뿌렸으며, 올시즌 100마일 이상의 공을 무려 1115개나 뿌렸다. 105.5마일은 지난 6월 27일 시카고 컵스전서 1회초 피트 크로우-암스트롱에게 던져 파울이 됐던 공이다. PCA는 올해 강력한 NL MVP 후보다.

역사적으로 모든 투수들을 통틀어 한 시즌 1000개 이상의 강속구를 던진 인물은 그가 유일하다. 포심 패스트볼 평균 구속은 100.6마일에 달했다. 이 역시 선발투수로는 전례가 없다. 이날 세인트루이스전서 마지막 타자 조던 워커를 헛스윙 삼진으로 솎아낸 공도 시속 101마일(162.5㎞)에 달했다.

올시즌 최고의 피칭은 아무래도 그의 빅리그 첫 완투이자 완봉승 경기인 6월 13일 필라델피아 필리스전이라고 봐야 한다. 9이닝 동안 불과 95개의 공을 던져 삼진 15개를 잡아내며 1안타 무4사구 무실점으로 6대0 승리를 이끌었으니 말이다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

미저라우스키는 오는 10월 4일 샌디에이고 파드리스와 시카고 컵스의 와일드카드시리즈 승자와 벌이는 디비전시리즈 1차전에 선발등판한다. LA 다저스의 월드시리즈 3연패를 저지할 유력한 팀은 밀워키다. 미저라우스키 때문이다. 두 팀이 만날 수 있는 무대는 NLCS 밖에 없다. 올 정규시즌서 밀워키는 다저스에 4승3패로 우세했고, 미저라우스키도 다저스를 상대로 한 차례 등판해 6이닝 1실점으로 승리를 챙겼다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com