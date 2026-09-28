'LG 이적 소동' 오카다 선발! 'KT 지명' 최지만도 챔프전 전격 출전한다 [고척 현장]

1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 트라이아웃 참가한 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 이적 소동에 휘말린 울산 웨일즈의 일본인투수 오카다가 챔프전 선발 마운드에 오른다. KT 위즈에 지명된 최지만도 울산에서 유종의 미를 거두기 위해 마지막 경기에 출전한다.

울산과 상무 피닉스는 28일 고척 스카이돔에서 2026 퓨처스리그 챔피언 결정전 격돌한다.

울산은 올해 처음으로 퓨처스리그에 진입했다. 정규시즌 58승 1무 37패 남부리그 1위에 올랐다. 지난 22일 챔피언 결정전 준결승전에서 북부리그 2위 한화를 제압했다.

Advertisement

북부리그 1위 상무는 남부리그 2위 롯데를 물리치고 결승에 올라왔다.

최지만은 28경기 타율 3할2푼8리 2홈런 OPS(출루율+장타율) 0.918을 기록했다.

Advertisement

울산은 김서원(중견수)-배영빈(3루수)-하재훈(좌익수)-최지만(지명타자)-홀(포수)-예진원(우익수)-노강민(1루수)-박문순(2루수)-신준우(유격수)로 타순을 짰다.

Advertisement

선발투수는 오카다. 오카다는 17경기 6승 4패 1홀드 1세이브 평균자책점 2.40을 기록했다.

Advertisement

상무는 정현승(좌익수)-장재영(1루수)-이율예(포수)-박현결(지명타자)-이승현(2루수)-박관우(우익수)-박지환(중견수)-이태경(3루수)-강성우(유격수)로 맞선다. 상무 선발은 김대호.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com