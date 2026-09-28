"韓 야구 굉장히 희망 있다" 왜 류지현 단언했나…"압박감 이기고 5연패 칭찬해"

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 류지현 감독이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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[인천공항=스포츠조선 김민경 기자] "앞으로 국가대표 야구대표팀에 굉장히 큰 발전 가능성이 보이고, 굉장히 희망이 있다."

류지현 한국야구대표팀 감독이 28일 인천국제공항으로 귀국해 2026 아이치-나고야아시안게임에서 금메달을 수확한 소감을 밝혔다. 대표팀은 공항까지 찾아온 야구 팬들의 뜨거운 환영을 받고 해산했다.

한국은 27일 일본 아이치현 도요하시구장에서 열린 일본과 결승전에서 3대1로 신승, 대회 5연속 금메달 역사를 썼다. 선발투수 곽빈이 6⅓이닝 1실점 역투를 펼쳤고, 1-1로 맞선 8회 김도영의 결승타와 문보경의 쐐기타가 터져 웃을 수 있었다.

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쉽지 않은 여정이었다. 한국은 조별리그 3전 전승으로 슈퍼라운드에 진출했지만, 슈퍼라운드 첫 상대였던 일본에 0대5로 완패해 뭇매를 맞았다. 일본은 아마추어 대회라는 취지를 살려 사회인야구팀 선수들로만 대표팀을 꾸렸기 때문. 한국은 나이 제한이 있어도 프로 최정예로 꾸려 완패의 충격이 더 컸지만, 결승에서 설욕에 성공했다.

류 감독은 "아시안게임은 '무조건'이라는 단어가 붙는 것 같다. 무조건이라는 단어가 상상하는 것보다 사실 크다. 압박감을 이겨내고 5연패를 달성한 점에 대해서 굉장히 선수들을 칭찬하고 싶다"고 입을 열었다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 류지현 감독이 선두로 나오고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

한국 AG 야구 '금빛 추억' (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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감독으로서 부담감도 컸다. 지난 3월 2026년 WBC에서 한국이 그토록 염원하던 8강 진출을 이끌고, 이번 대회 금메달도 목에 걸었으나 그 과정에서 밤잠을 설친 날이 더 많았다.

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류 감독은 "WBC, 아시안게임 계속 하고 있는데, 사실 국가대표 감독은 상당히 무게감이 있다. 책임감이 따르고, 또 사명감이 있다. 대회 전에도 사실 준비를 많이 하지만, 대회 기간에는 모든 것을 걸 수밖에 없는 상황이다. 우리가 약속했던 금메달을 획득했다는 점에 대해서는 선수들을 인정하고 싶다"고 강조했다.

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결승전에서 8회에 김도영과 문보경의 적시타가 터지기 전까지 공격 흐름이 답답했던 것과 관련해서는 "평정심을 갖고 경기를 하는 게 아니라 '무조건'이라는 표현이 들어가기에 선수들이 여러 가지 스트레스가 있었을 것이다. 그럼에도 끝까지 긴장을 늦추지 않고 이겨낸 점을 칭찬하고 싶다"고 했다.

KBO리그가 진행되는 동안 대표팀을 꾸릴 수 있도록 도운 10개 구단에 감사를 표했다.

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류 감독은 "대표팀이 이제 해산하고, 내일(29일)부터는 각자 팀에 가서 또 마지막 순위 싸움을 할 것이다. 치열한 순위 싸움을 하는 상황에서 KBO리그에 브레이크가 없는데 10개 구단과 대표팀이 협업 없이는 어렵다. 굉장히 많은 도움을 준 구단한테 굉장히 감사하다고 말하고 싶다"고 표현했다.

우여곡절은 있었지만, 한국 야구는 더 강해지고 있다고 단언했다.

류 감독은 "지금 총재님이 부임하시고 대표팀이 굉장히 건강해졌고, 시스템화됐다. 예전에는 단발성의 대표팀이었다면, 지금은 굉장히 지속 가능한 시스템화가 되고 있어 앞으로 야구 대표팀에도 굉장히 큰 발전 가능성이 보인다. 굉장히 희망이 있다"고 강조했다.

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한국 야구, 일본 3-1로 꺾고 AG 5연속 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

인천공항=김민경기자 rina1130@sportschosun.com