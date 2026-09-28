'16명 병역 면제 은인' 왜 죄인처럼 고개 숙였나…"핑계? 무조건 결과" 국대 1선발 마인드 미쳤다

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 곽빈이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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[인천공항=스포츠조선 김민경 기자] "뽑히면 태극마크를 단 만큼 최선을 다해야 한다고 생각한다. 어떤 핑계를 대지 않고 무조건 결과를 내야 하는 게 프로다."

국가대표 1선발 다운 마음가짐이었다. 곽빈(두산 베어스)이 28일 영광스러운 금메달을 목에 걸고 인천국제공항으로 귀국했다.

곽빈은 2026 아이치-나고야아시안게임에서 한국 야구대표팀의 대회 5연속 금메달을 이끈 주역이었다. 지난 21일 대만과 조별리그 첫 경기에 선발 등판해 6이닝 무실점 쾌투로 첫 테이프를 잘 끊었고, 27일 일본과 결승에도 선발 등판해 6⅓이닝 111구 4안타 2볼넷 9삼진 1실점 역투를 펼쳐 3대1 승리의 발판을 마련했다.

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곽빈은 충분히 빼어난 투구를 펼치고도 7회 1-1 동점을 허용하고 조병현과 교체될 때 푹 숙인 고개를 좀처럼 들지 못했다. 1-0으로 앞서고 있었지만, 1사 1, 2루 위기에서 사토 유키에게 좌전 적시타를 내주면서 자칫 또 일본에 패할 수도 있었기 때문.

조병현(1이닝)과 박영현(1⅔이닝)이 무실점으로 버티면서 곽빈이 고개를 들고 활짝 웃을 수 있게 했다.

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조병현은 "내가 올라갔을 때 뒤에 (박)영현이가 있으니까. 마음 편하게 던졌고, (곽)빈이 형이 앞에서 정말 잘 던져줘서 빈이 형 주자도 잘 막고 내려오고 싶었다"고 했다.

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곽빈은 "위기를 만들고 내려오는 것을 시즌 때도 정말 싫어한다. (조)병현이가 정말 잘 막아줘서 그래도 기쁘게 경기를 마무리할 수 있었다"고 고마운 마음을 표현했다.

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강판 당시 너무 고개를 푹 숙이고 있었고, 비도 많이 내리는 바람에 곽빈은 눈물을 흘렸다는 오해를 받았다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 곽빈과 김도영이 입국장을 나오고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 곽빈과 김도영이 이야기를 나누고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

곽빈은 "눈물을 안 흘렸다"며 사실을 바로잡은 뒤 "그냥 애들 얼굴을 쳐다볼 수 없었다. 너무 미안한 마음에 땅만 보고 계속 있었다"고 했다.

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7회 강판 상황과 관련해서는 "충분히 삼자범퇴로 막을 수 있다고 생각했다. 100구가 넘어가면서 실투가 조금씩 생겼고, 그 공이 또 운 좋게 안타를 맞아서 실점했는데 1구 1구 정말 간절하게 던졌다. 무조건 7회까지는 내가 끊고 싶었다. 8회와 9회를 병현이와 영현이한테 편하게 맡기고 싶었는데, 그게 안 된 것 같아서 아쉽다"고 밝혔다.

처음 대표팀 1선발을 맡아보니 무게감이 상상 이상이었다. 3년 전 항저우 대회에서 어깨 담 증상 때문에 공을 하나도 던지지 못한 미안한 마음에 이번 대회까지 기꺼이 중책을 맡은 곽빈이다. 덕분에 무려 16명이 병역 혜택을 받게 됐다.

곽빈은 "(대표팀 1선발은) 정말 부담되는 자리다. 부담감도 어떻게 보면 나를 더 성장시킬 수 있는 자리라고 생각하고, 그 생각으로 경기에 들어가서 대회를 준비하니까 좋은 결과가 나온 것 같다"며 "전에도 금메달을 땄지만, 그때는 내가 한 게 너무 아예 없어서. 이번에 다시 기회가 온 만큼 증명할 수 있는 기회라고 생각하고 최선을 다해 던졌고 금메달을 따서 다행이라 생각한다"고 힘줘 말했다.

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곽빈은 이제 소속팀 두산으로 돌아간다. 치열한 5강 싸움이 한창이라 에이스로서 끝까지 힘을 보태야 한다.

곽빈은 "감독님께서 스케줄 짜주시는 대로 몸 상태에 이상만 없으면 따르겠다"고 했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 곽빈이 김도영과 박준순을 향해 파이팅을 주문하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

인천공항=김민경기자 rina1130@sportschosun.com