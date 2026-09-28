'이럴수가' 왜 군필인데 팔 빠져라 던졌나…"1년 6개월 동안 야구도 못 하고"

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 조병현이 출국장을 나오고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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[인천공항=스포츠조선 김민경 기자] "(군대를) 갔다 온 입장으로서 가서 1년 6개월 동안 야구도 못하고…."

한국야구대표팀 필승조 조병현(SSG 랜더스)은 2026 아이치-나고야아시안게임 금메달의 주역이었다. 대회 기간 3경기에 구원 등판해 1승, 3⅔이닝, 2실점을 기록했다. 박영현과 함께 한국 불펜에 없어선 안 될 존재였다.

조병현은 27일 일본과 결승전 1-1로 맞선 7회 1사 1, 2루 위기에 등판해 승리의 발판을 마련했다. 1이닝 16구 1안타 3삼진 무실점 역투로 일본의 막판 반격의 불씨를 껐다. 뒤이어 박영현이 남은 1⅔이닝을 무실점으로 버틴 덕분에 3대1로 승리, 대회 5연속 금메달을 목에 걸 수 있었다.

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아시안게임 금메달은 병역 혜택이 주어진다. 일본과 결승전 승리의 주역인 곽빈 조병현 박영현 등 투수 3인은 이미 군 문제를 해결한 상태였다. 곽빈과 박영현은 2023년 항저우 대회에서 금메달을 이미 땄고, 조병현은 상무에서 군 복무를 이미 마쳤다. 그런데도 세 투수는 팔이 빠져라 공을 던졌다.

조병현은 "(군대에) 갔다 온 입장으로서 가서 1년 6개월 동안 야구도 못하고, 나는 (상무에서) 야구를 했지만, 그 시간 동안 팬분들도 못 만나니까. (동료들이 군대를) 안 갔으면 하난 바람이 있었다. 꼭 면제가 됐으면 하는 바람이었다"고 강조했다.

실점한 조병현 (도요하시[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기. 6회말 2사 1, 2루 한국 조병현이 일본 야노 유키야에게 1 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.25 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

한국 AG 야구 '금빛 추억' (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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에이스 곽빈의 뒤를 잇는 부담은 없었다. 마무리 박영현을 믿었기 때문. 조병현이 3-1로 앞선 8회 1사 후 소에다 마나미에게 안타를 허용했는데, 이때 중견수 김지찬의 포구 실책이 겹쳐 1사 2루 위기에서 박영현과 교체됐다. 박영현은 첫 타자에게 안타를 내줘 1사 1, 3루 위기까지 몰렸으나 삼진과 좌익수 뜬공으로 이닝을 마무리한 뒤 포효했다. 박영현은 9회까지 남은 아웃카운트 3개를 더 책임졌다.

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조병현은 "내가 올라갔을 때 (박)영현이가 있으니까. 좀 마음 편하게 던졌다. (곽)빈이 형이 앞에서 정말 잘 던져줘서 빈이 형 주자도 잘 막고 내려오고 싶었다"고 했다.

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박영현은 "(조)병현이 형 주자를 막은 게 제일 컸던 것 같고, 또 나는 내 뒤에 (투수가) 있는 줄 알았는데 아무도 없더라. 그래서 그냥 무조건 죽자는 마인드로 잘 막자 하고 던졌는데, 그래도 마지막 공이 제일 잘 들어간 것 같아서 다행이다. 원래 같으면 8회에 막고 포효를 잘 안 한다. 끝난 줄 알고 포효하고 내려왔다. 목이 너무 아프더라(웃음). 내가 다시 가냐고 물으니 마무리하라고 하셔서 다시 엄청 집중해서 계속 했다"고 뒷이야기를 들려줬다.

곽빈은 조병현에게 공을 넘길 당시 미안한 마음이 너무 커서 고개도 들지 못했다고 고백했다.

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곽빈은 "위기를 만들고 내려오는 것을 시즌 때도 정말 싫어한다. 병현이가 정말 잘 막아줘서 그래도 기쁘게 경기를 마무리할 수 있었다"고 했다.

조병현은 이에 "(곽)빈이 형 표정이 안 보일 정도로 집중하고 있어서 그런(고개 숙인) 표정은 안 보였다. 그냥 어떻게 잡을지만 생각하고 올라갔다"며 "밖에서 경기를 볼 때가 가장 떨렸던 것 같다. 마운드에 올라갔을 때는 떨리는 것보다 빨리 어떻게 승부할지 그런 걸 생각하다보니 긴장도 덜했다"고 되돌아봤다.

곽빈과 조병현은 금메달로 원하던 결말을 맞이한 뒤에 서로 고마운 마음을 나눴다.

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조병현은 "빈이 형이 고맙다는 말을 많이 했고, 나도 빈이 형한테 고맙다고 말했다"며 "미필인 형들이나 동생들이 다 고맙다고 말을 많이 했다. 우리보다는 빈이 형이 주목을 많이 받는 상태라서. 우리도 빈이 형이 앞에서 너무 잘 끌어줘서 뒤에서 잘 던진 것이다. 다들 잘한 것 같다"며 미소를 지었다.

금메달 따낸 한국 야구 국가대표들 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

인천공항=김민경기자 rina1130@sportschosun.com