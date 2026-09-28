한화-롯데 웃는다! → 김기중 역투 + 이태경 3타점 상무, 日 투수 4인방 총출동한 울산 8-3 꺾고 퓨처스 챔프전 우승 [고척 현장]

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 4회말 1사 1,3루 이태경이 2타점 2루타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 1회초 1사 2루 울산 웨일즈 하재훈이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

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[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 상무 피닉스가 2026 퓨처스리그 챔피언에 등극했다. 울산 웨일즈는 창단 첫 시즌 우승 신화에 도전했지만 아깝게 실패했다.

상무는 28일 고척스카이돔에서 열린 2026 퓨처스리그 챔피언 결정전에서 울산을 8대3으로 제압했다.

한화 출신 김기중과 롯데 출신 이태경이 투타 맹활약을 펼쳤다. 김기중은 두 번째 투수로 나와 5이닝 1실점(비자책) 호투했다. 이태경은 쐐기타 포함 4타수 2안타 3타점을 기록했다.

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울산은 일본인 투수 4명을 모조리 쏟아부었지만 역부족이었다. 실점 억제에 실패했다. 동시에 방망이도 무거웠다. 오카다(3⅓이닝 5실점) 고바야시(1이닝 2실점) 유토(1이닝 1실점)가 고전했다. 나가가 1이닝 무실점으로 제 역할을 했다.

최지만은 2타수 무안타를 기록했다. 최지만은 6회초 세 번째 타석을 앞두고 대타 김시완으로 교체됐다.

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출발은 울산이 좋았다. 1회초 하재훈이 2점 홈런으로 선취점을 만들었다. 하재훈은 1사 2루서 상무 선발 김대호를 상대로 중월 홈런을 폭발했다.

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상무가 금새 균형을 맞췄다. 울산 선발 오카다가 1회말 흔들렸다. 1사 후 장재영 이율예 박한결이 연속 볼넷 출루했다. 1사 만루서 이승현이 유격수 땅볼 타점을 올렸다. 2사 2, 3루서 폭투까지 나와 이율예가 득점했다.

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상무는 4회와 5회 연속 득점을 통해 승기를 잡았다.

4회말 선두타자 박한결이 몸에 맞는 공으로 나갔다. 이승현이 박관우가 연달라 볼넷을 골랐다. 무사 만루서 박지환이 우익수 희생플라이로 박한결을 불러들였다. 1사 1, 3루서 이태경이 싹쓸이 2루타를 폭발했다.

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2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 상무 박치왕 감독과 울산 웨일즈 장원진 감독이 악수를 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 4회말 1사 1,3루 이태경이 2타점 2루타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 4회초 상무 김기중이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

울산은 오카다를 여기서 교체했다. 박성웅을 구원 투입해 불을 껐다.

5-2로 뒤집은 울산은 5회말 2점을 추가하며 승리를 예감했다.

1사 후 박한결의 볼넷과 이승현의 안타로 주자를 모았다. 1사 1, 3루서 박관우 2루 땅볼 타점을 올렸다. 2사 1, 2루서 박지환이 좌중간을 꿰뚫는 적시 2루타를 쳤다. 이승현이 홈을 밟았다.

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상무는 7회말 승부에 쐐기를 박았다. 2사 후 박지환이 우익수 키를 넘기는 3루타를 때렸다. 이태경이 중전 안타를 쳐 박지환이 홈을 밟았다.

울산은 8회초 상대 실책으로 1점을 만회했다.

상무는 8-3으로 앞선 9회초 박명근을 투입해 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com