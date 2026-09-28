원소속 한화 김기중, 부정투구 논란 딛고 MVP로! → "이슈 이후 많이 차분해져.. 큰 교훈 됐을 것"

고척=한동훈 기자

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 상무가 승리하며 챔피언에 올랐다. MVP를 수상한 김기중이 트로피를 받고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

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[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 상무 피닉스가 2026 퓨처스리그 챔피언에 등극했다.

상무는 28일 고척스카이돔에서 열린 2026 퓨처스리그 챔피언 결정전에서 울산을 8대3으로 제압했다.

한화 출신 김기중과 롯데 출신 이태경이 투타 맹활약을 펼쳤다. 김기중은 두 번째 투수로 나와 5이닝 1실점(비자책) 호투했다. 이태경은 쐐기타 포함 4타수 2안타 3타점을 기록했다.

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김기중은 지난 7월 부정투구 의혹을 받아 징계를 받았다가 소명을 통해 누명을 벗었다. 징계가 취소되면서 이슈를 모았던 주인공. 김기중은 챔프전 맹활약을 펼쳐 MVP에 등극했다.

상무는 지난해 준우승의 한을 드디어 풀었다.

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박치왕 상무 감독은 "작년에 정말 큰 경기 져서 분했다. 플레이를 하든 삶을 살든 같은 실수를 반복하지 말자고 선수들에게 이야기한다. 스스로도 되새겼다. 무엇을 잘못했는지 분석하고 마인드 컨트롤도 하고 작전도 적절하게 구사했다. 개인적으로는 이태경이 결정적인 타점과 쐐기타를 쳐서 칭찬하고 싶다. 이태경이 상을 못 받아서 미안한 마음이 든다. 휴가를 더 주고 싶다"고 소감을 전했다.

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상무는 1회초 2점을 먼저 빼앗겼다. 곧바로 동점을 만들고 쉽게 역전했따.

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박 감독은 "진다는 생각 전혀 안했다. 일본팀과 연습경기를 3년 동안 1번 밖에 안 졌다. 일본 투수에 자신감이 있었다"고 돌아봤다. 울산은 이날 일본인 투수 4명을 투입했다.

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 상무가 승리하며 챔피언에 올랐다. MVP를 수상한 김기중이 축하를 받고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 상무가 승리하며 챔피언에 올랐다. MVP를 수상한 김기중이 박근찬 사무총장에게 트로피를 받고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

김기중도 극찬했다.

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박 감독은 "김기중이 여름에 이슈가 있었다. 정말 본의 아니게 자신이 의도하지 않은 상황이 벌어져 굉장히 당혹스러웠을 것이다. 개인적으로도 큰 교훈을 얻은 것 같다. 그 이후로 행동과 말이 훨씬 차분해졌다. 오늘도 올리면 분명히 차분하게 던지겠구나 싶었다"며 신뢰를 나타냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com