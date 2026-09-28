하현승 부럽지만.. 롯데는 '군필 이도류' 온다! → "보탬 되고픈 마음 굴뚝 같아.. 시켜주시면 감사하죠"

상무 전미르. 고척=한동훈 기자

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[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 부산 로컬보이 하현승은 키움 히어로즈 지명을 받았다. 1차지명 제도가 폐지되지 않았다면 롯데 자이언츠에 입단할 운명이었다. 하현승은 올해 아시아청소년선수권 MVP에 오른 투타겸업 슈퍼스타다.

롯데도 내년에 기대주가 온다. 하현승 보다 먼저 투타겸업으로 이름을 날린 전미르가 오는 11월 전역한다. 전미르는 국군체육부대 상무에서 투수와 타자로 모두 뛰며 감각을 끌어올렸다. 퓨처스리그에서 뛰는 동안 타자로도 가능성을 확인하고 투수로는 한 단계 성장했다는 평가다. 전미르는 2024 신인드래프트 1라운드 전체 3번에 뽑힌 특급 유망주다.

전미르는 롯데의 즉시 전력으로 큰 힘이 될 전망이다. 스프링캠프만 잘 소화하면 곧바로 필승조 한 자리를 맡을 수 있다. 김원중 최준용 박정민에 전미르까지 가세하면 불펜이 더욱 깊어진다. 전미르는 올해 퓨처스리그 4홀드 6세이브 평균자책점 2.30을 기록했다.

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전미르는 "(상무에서)관리를 엄청 잘해주셨다. 항상 컨디션이 좋은 상태를 유지했다. 뭐든지 규칙적으로 생활을 하다보니 도움이 많이 됐다. 계속 꾸준하게 훈련하고 웨이트하고 유연성도 키우고 자연스럽게 운동 습관이 만들어졌다"고 돌아봤다.

후반기부터는 투수에 집중했다. 햄스트링 부상 때문이었다. 전미르는 2025년 퓨처스리그서 출루율 5할1푼4리 장타율 0.542를 기록했다. 올해는 출루율 2할9푼2리 장타율 0.231로 부진했다. 전미르는 "햄스트링 다치고 회복하면서 무리를 할 필요가 없다는 이야기를 듣고 투수만 했다. 그리고 올 시즌은 별로 잘 치지도 못했다"며 웃었다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 7회말 상무 전미르가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 7회말 상무 전미르가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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1군에서도 투타겸업에 도전하고 싶은 마음이 있다.

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전미르는 "퓨처스에서 투수도 해보고 타자도 해보고 많은 도움이 됐다. 그래도 팀이 우선이기 때문에 구단 뜻이 중요하다. 저는 일단 시켜주시면 감사하고 안 되면 안 되는대로 맞춰서 하면 된다. 마무리캠프도 부르면 가겠다"고 의욕을 불태웠다.

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하루빨리 소속팀 롯데로 돌아가 조금이라도 힘을 보태고 싶은 마음 뿐이다. 롯데는 올해도 포스트시즌 실패가 확실시 된다. 2018년부터 9년 연속이다.

전미르는 "팀에 도움이 되고 싶은 마음이 굴뚝같이 크다. 조금이라도 힘을 불어넣고 파이팅도 실어주는 선수가 되고 싶다"고 희망했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com