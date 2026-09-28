한화가 기다린다! 부정투구 소동에도 끄떡없던 이유 → 상무 김기중 "떳떳했기 때문에 신경쓰지 않았다"

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 상무가 승리하며 챔피언에 올랐다. MVP를 수상한 김기중이 박근찬 사무총장에게 트로피를 받고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 상무가 승리하며 챔피언에 올랐다. MVP를 수상한 김기중이 트로피를 받고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

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[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 원소속팀 한화 이글스 김기중이 상무 피닉스를 퓨처스리그 챔피언 결정전 우승으로 이끌었다.

상무는 28일 고척스카이돔에서 열린 2026 퓨처스리그 챔피언 결정전에서 울산 웨일즈를 8대3으로 제압했다.

김기중이 챔프전 MVP로 뽑혔다. 김기중은 두 번째 투수로 나와 5이닝 1실점(비자책) 역투를 펼쳤다. 선발 김대호가 3이닝 2실점으로 물러났다. 김기중은 2-2로 맞선 4회초에 마운드를 이어받았다. 김기중이 7회까지 무실점으로 틀어막는 동안 상무는 8-2로 도망갔다. 김기중은 8회초 비자책 1실점을 줬을 뿐이었다. 올해 정규시즌에서는 20경기 5승 7패 평균자책점 4.65를 기록했다.

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김기중은 "오늘 두 번째로 나간다고 미리 말씀해주셔서 생각하고 있었다. 앞에서 (김)대호 형 잘 던져서 제가 뒤에서 편하게 던졌다. 포수 (이)율예를 비롯해 야수들도 많이 도와줘서 좋은 결과 있었다"고 돌아봤다.

김기중은 7월 부정투구 소동에 휩싸였다. 경기 중 글러브에서 이물질이 나왔다는 이유로 즉각 퇴장, 10경기 출전 정지 징계를 받았다. 하지만 소명 절차 이후 고의성이 없다고 판단, 징계는 취소됐다.

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김기중은 "2회까지는 아무 문제가 없었다. 선발투수가 사실 던지면서 글러브를 볼 일이 없다. 이물질이 세는 줄 알았다면 미리 조치를 했을 것이다. 그런데 그 순간에는 규정상 어쩔 수 없는 부분이었다"며 당시를 떠올렸다.

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김기중은 실제로 당당했다. 그는 "저는 아무것도 하지 않았는데 그런 결과가 나왔다. 억울했다. 박치왕 감독님께서 도와주셨고 잘 풀렸다. 다행이라고 생각했다. 떳떳했기 때문에 크게 신경쓰지 않았다. 철회가 돼서 다행이었다"고 가슴을 쓸어내렸다.

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 4회초 상무 김기중이 울산 웨일즈 예진원의 땅볼 타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

2026 퓨쳐스리그 챔피언 결정전 울산 웨일즈와 상무의 경기가 28일 고척스카이돔에서 열렸다. 4회초 상무 김기중이 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.28/

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건강하게 다음 시즌 한화 복귀가 목표다.

김기중은 "일단 올해 볼넷이 적다. 피안타가 많았다. 뭐가 문제인지 포수들과 이야기 많이 해보고 코치님들 가르침을 받아서 조금씩 좋아졌다. 감사하다"고 인사했다.

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이날 역투로 자신감을 충전했다.

김기중은 "더욱 제 공을 믿고 잘 던질 수 있을 것 같다. 지금 흐름 잘 유지하고 싶다. 내년에 시즌 도중에 복귀하기 때문에 소속팀 돌아가서 바로 잘할 수 있도록 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com