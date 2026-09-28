'와' 韓 야구 깜짝 놀라게 한 주인공, 진짜 아쿼로 오나 "왕옌청에게 조언 구했다"

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 1회말 대만 선발투수 린이웨이가 무실점으로 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.21 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]아시안게임에서 한국 야구 대표팀을 깜짝 놀라게 한 대만 투수가 해외 진출에 관심이 있다는 뜻을 밝혔다.

류지현 감독이 이끈 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 결승전에서 일본 사회인야구 대표팀을 꺾고 금메달을 목에 걸고 28일 귀국했다.

예상치 못한 과정도 있었다. 특히 대만과의 조별리그 첫 경기에서 상대 20세 실업 선수인 린이웨이의 투구에 5이닝 동안 1실점(비자책)으로 묶였던 것이다. 프로 지명을 받지 못한 린이웨이는 합작금고 소속으로, 호리호리한 체구와 빠르지 않은 구속에도 정확한 제구력을 앞세워 한국 타자들을 연거푸 돌려세웠다. 경기는 한국이 5대0으로 승리했지만, 린이웨이는 대만에서 '깜짝 스타'가 됐다.

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그의 여자친구까지 스포트라이트를 받았다. 그의 여자친구인 강자리는 1m74 장신의 모델로, SNS를 통해 미모가 화제가 됐다.

린이웨이는 'ET투데이'와의 인터뷰에서 여자친구가 화제가 된 것에 대해 "조금 민망했다. 처음에는 몰랐지만, 친구들과 가족들까지 난리가 났다"며 머쓱해했다. 여자친구와의 관계를 숨긴 적이 없다는 그는 "그녀는 런웨이에 서는 모델이기도 하고 자신의 직업에 대한 열정이 정말 크다. 이번에 사람들에게 관심을 받은만큼 더 많이 일할 수 있는 기회가 생기길 바란다"며 애정을 드러내기도 했다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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한국전을 마친 후 CPBL 드래프트 재도전 가능성을 밝혔던 린이웨이는 해외 진출에도 관심이 있다고 밝혔다. 'ET투데이'는 "보도에 따르면 KBO리그에서도 그를 아시아쿼터 자격으로 고려하고 있으며, 일본프로야구 스카우트들도 슈퍼라운드에서 대만과 일본의 경기를 지켜봤다"고 주목했다.

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이에 린이웨이는 "뭐라 말씀드리기 어렵다"면서도 "한국전이 끝난 후 (한화 이글스 소속인)왕옌청과 (야쿠르트 스왈로스 소속)쉬샹성에게 해외리그 환경과 분위기에 대해 적극적으로 조언을 구하기도 했다. 기회가 주어진다면 해외에서 선수 생활을 이어가고 싶다"며 조심스럽게 의욕을 드러냈다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com