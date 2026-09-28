우익수로 옮겼는데 더 나빠졌다…'FRV -7' 이정후, '반쪽짜리' 우려 지울 수 있을까

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 3년차 시즌을 마친 이정후(샌프란시스코 자이언츠)에게 올 시즌 가장 아쉬운 지표 중 하나는 '수비'다.

메이저리그 통계사이트 베이스볼서번트가 규정 이닝을 소화한 312명의 야수를 상대로 집계한 FRV(Fielding Run Value·종합 수비 득점 가치) 순위에서 이정후는 -7로 총 312명 중 280위에 그쳤다. 올해 주포지션인 우익수로 한정하면 -5로 수치가 다소 줄지만, 전체 97명 중 90위로 성적이 썩 좋지 않다.

FRV 수치가 0 이상이면, 좋은 수비로 팀 실점을 잘 막았음을 뜻한다. 0 이하의 수치라면 그 반대의 경우다. FRV 수치대로면 이정후는 수비에서 팀에 거의 도움이 되지 못한 셈이다. 베이스볼서번트 FRV 순위에 집계된 샌프란시스코 야수 11명 중 이정후는 10위에 그쳤다. 1위는 루이스 아라에즈(+9)가 차지했고, 최하위는 윌리 아다메스(-14)였다.

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이정후의 지난해 FRV 수치는 -2로 전체 192위였다. 당시에도 규정 이닝을 소화한 중견수 82명 중 77위에 그친 바 있다. 샌프란시스코는 이정후의 수비 문제 해결을 위해 올 시즌을 앞두고 우익수로 포지션을 변경했다. 하지만 FRV가 오히려 낮아지면서 이런 포지션 변경 효과를 얻기는 커녕 오히려 퇴보했다는 평가를 받고 있다.

미국 매체 SB네이션은 이정후와 아다메스를 두고 '최소 100이닝을 소화한 샌프란시스코 야수 중 가장 좋지 않은 수비력들'이라고 꼬집은 바 있다. 샌프란시스코가 올 시즌 97패(65승)를 당하는 최악의 성적 속에 가을야구에서 멀어진 건 이들의 책임도 어느 정도 있다는 것을 강조한 것이다.

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KBO리그 시절 이정후의 수비 문제는 크게 두드러지지 않았다. 타구 판단이 다소 아쉽지만, 빠른 발과 강한 어깨를 바탕으로 무난하게 포지션을 소화했다는 평가를 받았다. 그러나 타구 속도가 더 빠르고 구장이 넓어 수비 범위가 커진 메이저리그에서는 강점보다 약점이 두드러지는 모양새다.

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이정후는 올해 143경기 타율 0.276(539타수 149안타) 10홈런 57타점 65득점, 29볼넷 57삼진 12도루, 출루율 0.320, 장타율 0.404, OPS(출루율+장타율) 0.724를 기록했다. 지난해(타율 0.266, 149안타 8홈런 55타점 73득점, 47볼넷 71삼진 10도루, 출루율 0.327, 장타율 0.407, OPS 0.734)와 비교하면 타율과 홈런, 타점이 소폭 상승했지만 출루율과 장타율, OPS는 오히려 하락했다. 타구의 질과 선구안을 나타내는 배럴 비율도 3.7%에서 2.3%로 하락했다. 타격 면에서 큰 진전이 없었음에도 수비 지표가 오히려 더 떨어졌다는 것은 샌프란시스코 입장에선 고민이 될 법한 부분이다.

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샌프란시스코는 올해 가을야구가 일찌감치 물건너가자 트레이드 마감일을 앞두고 주력 대부분을 내보냈다. 그 와중에 이정후는 남겨두는 쪽을 택했다. 향후 팀 재건 과정에서 타선 중심 역할을 해줄 것이라는 기대감이 어느 정도 반영된 결정이라는 해석이 뒤따랐다. 그러나 타격에서 아무리 재능을 발휘해도 수비에서 부진한 '반쪽짜리'가 된다면, 계속 입지를 지킬 수 있을지는 생각해봐야 할 부분이다. 올 시즌 세부지표에 대한 냉정한 복기와 보완이 필요한 이정후다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com