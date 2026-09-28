초보 감독이 '최다 퇴장 타이'라니…이정후의 SF 사령탑, '태움'으로 마친 씁쓸한 시즌 최종전

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[스포츠조선 박상경 기자] 마지막 경기마저 '태움'으로 마무리 됐다.

샌프란시스코 자이언츠의 토니 바이텔로 감독이 시즌 최종전에서도 퇴장 당했다. 바이텔로 감독은 28일(한국시각) 홈구장 오라클파크에서 펼쳐진 LA 다저스전에서 팀이 1-0으로 앞서던 3회초 1사 1, 2루에서 무키 베츠의 체크 스윙 판정에 항의하다가 퇴장 처분을 받았다. 올 시즌 7번째 퇴장.

이 퇴장으로 바이텔로 감독은 올 시즌 양대리그 통틀어 가장 많은 퇴장을 당한 지도자라는 불명예 속에 시즌을 마감했다. 미국 야후스포츠는 '내셔널리그 감독 중 한 시즌 동안 7번 퇴장 당한 건 2023년 당시 신시내티 레즈를 이끌던 데이비드 벨 감독(7회) 이후 최다'라고 전했다.

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야후스포츠는 '바이텔로 감독의 주장에는 일리가 있어 보였다. 베츠의 배트는 분명 앞으로 돌았고, 삼진을 당했어야 했다'고 지적했다. 하지만 판정은 번복되지 않았다. 오히려 1루심은 흥분한 채 더그아웃으로 향하던 바이텔로 감독을 향해 다가와 고성을 주고 받으면서 언쟁을 벌였다.

바이텔로 감독이 석연치 않은 판정으로 퇴장 당한 게 이번이 처음은 아니다. 파울 판정을 놓고 항의하는 과정에서 '더그아웃에서 나오지 않은 채 항의했다'는 이유로 퇴장 처분을 받았다. 1주일 뒤에는 비디오판독 설명을 들으려 더그아웃을 나왔다가 '비디오판독으로 확정된 판정에 대해 감독이 항의할 수 없다'는 규정을 들어 퇴장 명령을 받았다.

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샌프란시스코의 전설적인 야구 해설가인 마이크 크루코는 KNBR을 통해 "바이텔로 감독의 독특한 이력 탓에 심판들이 그를 다르게 대하는 것 같다"고 말한 바 있다. 그는 "메이저리그 심판 대부분은 오랜 마이너 생활을 거쳐 빅리그에 올라온다. 그만큼 자부심이 강하다"며 "프로에서 선수, 코치 경력을 거치지 않고 대학야구에서 곧바로 빅리그 감독이 된 그를 심판들이 좋지 않게 볼 가능성이 있다"고 주장한 바 있다. 샌프란시스코 에이스인 로건 웹 역시 "루키 시절 고참 선수들이 내게 '고참 심판들에게 함부로 대들지 말라'는 조언을 받은 바 있다. 감독님이 올해 데뷔 시즌을 보내고 있다는 점 탓에 심판들이 그를 다르게 대하고 있을 수도 있다"는 생각을 밝히기도 했다.

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실제 심판들이 바이텔로 감독에게 텃세를 부렸는지는 알 수 없다. 항의를 어떻게 받아들이느냐나 퇴장을 판정하는 기준 모두 심판의 고유 권한이다. 퇴장이라는 결과만을 놓고 바이텔로 감독이 소위 '태움'을 당했다고 보긴 어려운 부분도 있다. 그러나 바이텔로 감독의 항의 대부분이 격한 언쟁이나 불만토로, 행동과는 거리가 있었던데다, 데뷔 시즌을 치른 감독에게 7번이나 퇴장 명령이 내려진 점은 아무래도 석연찮은 면이 없지 않은 것도 사실이다. 미국 현지 팬 사이에서도 바이텔로 감독의 퇴장에 대한 의견은 엇갈리는 모양새다.

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데뷔 시즌에서 97패 뿐만 아니라 7차례 퇴장으로 쓰디쓴 실패를 맛본 바이텔로 감독이 과연 2년차인 내년에는 어떤 모습을 보일지 관심이 쏠린다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com