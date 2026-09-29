"41년전 기억이 생생하네" 첫 우승 기쁨 → 한국시리즈 MVP까지…명감독이 되새긴 추억여행, 잠실 향한 마지막 인사 [SC포커스]

1996.10.23 해태 한국시리즈우승 한국시리즈MVP 해태 이강철(해태:현대6차전

1996.10.23 해태 한국시리즈우승 기념촬영한국시리즈MVP 이강철과 선수들

18일 서울 고척스카이돔에서 KBO리그 한국시리즈 3차전 KT와 두산의 경기가 열렸다. KT가 두산에 한국시리즈 4승으로 우승을 차지했다. 이강철 감독을 헹가래 치고 있는 KT 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2021.11.18/

18일 서울 고척스카이돔. KBO리그 한국시리즈 4차전 두산과 KT 경기. KT가 시리즈 4연승으로 우승을 차지했다. 감독상을 수상한 이강철 감독이 트로피를 들고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.11.18/

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[스포츠조선 김영록 기자] "오늘이 우리(KT 위즈) 잠실 마지막 경기다. 한바퀴 돌고 왔다."

잠실야구장이 올해를 끝으로 야구팬들과 작별한다. 왕년의 대투수도 지난 40여년의 추억에 잠겼다.

1982년 개장한 잠실구장은 말 그대로 한국 프로야구의 산실이다. 현재 KBO리그 10개 구단이 사용중인 홈구장 9개 중 가장 오래된 구장이기도 하다.

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이강철 감독은 지난 27일 잠실에서 열린 두산 베어스전에 앞서 잠실구장을 한바퀴 돌며 추억을 되새겼다.

이강철 감독의 선수 시절 한국시리즈는 1~2차전 1위팀, 3~4차전 하위팀 홈구장에서 경기를 치른 뒤 5차전부터는 무조건 '중립구장' 잠실에서 열렸다. 그래서 해태 시절 수많은 우승의 피날레가 대부분 잠실에서 열렸다. 그가 1996년 한국시리즈 MVP를 받은 곳도 잠실이다.

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이강철 감독은 1985년 대학야구 춘계연맹전 우승의 순간도 되새겼다. 그는 "41년전인데 아직도 기억이 생생하다"며 동국대 1학년 시절 전국대회 우승의 기쁨도 되새겼다.

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1996.10.23 한국시리즈 해태우승 한국시리즈MVP 이강철수상 부상으로 받은 승용차위에서 포즈8BI

"진짜 압도적인 야구장이었다. 홈플레이트가 진짜 멀어보였다. 그땐 학생야구 인기가 좋아서 3만석이 넘는데 관중석이 꽉 찼다. 대학 입학하고 첫 대회였는데, 그때 내가 잘 던지니까 선배들이 빨래도 안 시켰다. 알루미늄배트 쓸 때라 홈런이 100개가 넘게 나왔는데, 내가 5승2세이브 평균자책점 0.64에 피홈런이 하나도 없었거든."

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결승전 상대는 당시 성균관대 4학년 한희민(전 한화 이글스)이었다. 동국대는 9대1로 승리, 우승트로피를 차지했다고. 이강철 감독은 "원래 고3때 성균관대로 진로가 정해져서 (한)희민이 형한테 좀 배워야겠다 싶었는데, 여러가지 일이 있어서 동국대로 바뀌었다"고 덧붙였다. 결승전 각오가 남다른 이유가 있었던 셈이다.

이강철 감독은 "원래 대회는 리그전인데, 동국대가 4연승을 달리다 부산산업대(현 경성대)에게 져서 성균관대와 4승1패 동률이 됐다. 승자승으로 하면 우리 우승인데, 그땐 승자승이 없어 결승전을 했던 것"이라며 "그러고보니 난 그때부터 이미 타이브레이크에 강했네"하고 껄껄 웃었다.

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2021 KBO리그 통합우승을 차지한 KT 위즈의 이강철 감독과 박경수가 8일 스포츠조선 본사를 방문해 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2021.12.08/

KT는 2021년 정규시즌 1위를 두고 삼성 라이온즈와 1위 결정전을 치렀다. 당시 상대전적은 삼성이 9승1무6패로 앞서있었지만, 2020년부터 '정규시즌 1위에 한해 1위 결정전을 치른다'는 규정이 신설됐기 때문. 그리고 KT는 여기서 승리, 한국시리즈에 직행한 뒤 창단 첫 우승까지 품에 안았다.

마침 5년만의 우승에 도전하는 올해도 정규시즌 1위를 두고 삼성과 치열하게 경쟁중이다. 이강철 감독은 올해도 웃을 수 있을까.

한편 잠실구장은 올시즌을 마지막으로 문을 닫는다. KBO는 올해 올스타전을 잠실에서 치렀고, 홈팀 두산 베어스와 LG 트윈스는 다양한 행사를 통해 잠실의 추억을 팬들과 나누고 있다. 두 팀은 2027년부터 2031년까지 서울올림픽주경기장을 리모델링해 대체구장으로 쓰게 되며, 새롭게 문을 열 잠실돔구장은 2032년 개장 예정이다.

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18일 서울 고척스카이돔. KBO리그 한국시리즈 4차전 두산과 KT 경기. KT가 시리즈 4연승으로 우승을 차지했다. 선수들이 이강철 감독을 헹가래치고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2021.11.18/

김영록기자 lunarfly@sportschosun.com