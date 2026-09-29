큰일났다! 갈길 바쁜 삼성 비상!! 11연패 끊은 한화 화이트 왕옌청 다 만나나?

한국전 결장한 왕옌청 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 국가대표이자 KBO 한화에서 뛰고 있는 왕옌청이 경기 후 스트레칭을 위해 잔디에 눕고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 정현석 기자]시즌 막판 살얼음판 승부를 펼치고 있는 2위 삼성 라이온즈에 비상이 걸렸다.

지난 27일 11연패의 늪에서 벗어난 한화 이글스 선발진에 천군만마가 합류한다.

대만 대표팀에서 돌아오는 좌완 아시아쿼터 왕옌청이다.

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왕옌청은 29일 부터 대구에서 열리는 삼성과의 3연전을 앞둔 28일 팀에 합류했다.

선발진이 붕괴된 한화 입장에서 왕옌청의 합류는 천군만마다. 다만, 대회 참가 후 컨디션이 문제다.

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한화 김경문 감독은 "본인이 쉬고 싶다면 쉬게 해줄 것이고, 던지겠다고 하면 던지게 할 것"이라고 말했다. 평소 왕옌청의 책임감을 감안하면 컨디션이 괜찮다면 등판을 자처할 가능성이 높다.

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이 경우 삼성은 상대 '원투펀치' 카드인 화이트와 왕옌청을 모두 만날 가능성이 높다.

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 한화 선발투수 화이트가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

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당초 계산대로라면 삼성 타선이 피할 수도 있었던 선발 조합.

하지만 한화의 예상 밖 조기 강판 및 선수 귀국 일정이 절묘하게 맞물리면서 삼성에 폭탄이 떨어질 가능성이 커졌다.

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첫 번째 변수는 한화의 외국인 투수 화이트다.

화이트는 지난 25일 창원 NC전에 선발 등판했지만, 1회에만 44구를 던지며 7안타 2볼넷 7실점(6자책)으로 크게 무너졌다. 예정상 10월1일 삼성전 등판 일정인데 이 경우 왕옌청과 겹칠 수 있다. 하지만 화이트가 전 등판에 44구만 던지고 조기 강판했기 때문에 체력적 소모는 적은 편이다.

한화는 10월 2일 경기가 없는 휴식일인 만큼, 화이트를 하루 앞당겨 9월 30일 삼성전에 표적 등판시킬 수 있는 여유가 생겼다.

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16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

왕옌청은 올시즌 한화에서 11승 6패 평균자책점 3.97로 팀 내 유일한 두 자릿수 승리를 올렸다.

대표팀에서도 좋은 컨디션을 유지했다.

지난 25일 아시안게임 슈퍼라운드 중국전에 선발 등판, 7이닝 8안타 2볼넷 4탈삼진 1실점(89구) 역투로 승리투수가 됐다.

한화 구단과의 '1경기 100구 이하 제한' 약속에 따라 25일 경기를 끝으로 대표팀 임무를 조기 마감했다. 28일 한국으로 귀국하는 왕옌청 역시 3연전 마지막 날인 1일 등판이 가능하다.

25일 89구를 던진 뒤 5일간의 충분한 휴식을 취하고 마운드에 오르게 되는 셈.

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

1위 KT 위즈를 3게임 차로 버겁게 뒤쫓고 있는 삼성.

11연패를 끊고 분위기 반전에 성공한 한화가 상승세를 탈 가능성이 커졌다.

좌우 에이스 왕옌청 화이트까지 만날 공산이 커졌다.

한화가 25일 경기 조기 강판으로 체력을 아낀 화이트를 30일로 당겨 쓰고, 28일 귀국하는 '11승 투수' 왕옌청을 1일에 연달아 출격시키는 총력전으로 나설 경우 삼성은 대구 홈 3연전 내내 숨 막히는 혈전을 치러야 할 공산이 크다.

25일 인천 SSG 랜더스전 우천 취소로 나흘간 꿀맛 휴식을 취한 삼성은 크리스 페덱, 아리엘 후라도, 원태인 에이스 삼총사를 모두 투입해 총력전에 나설 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com