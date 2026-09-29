김하성 초대형 경사! ATL 와일드카드 예상 명단 포함… 타율 0.116으로 포스트시즌 뛴다→"수비력 도움된다"

MIAMI, FLORIDA - SEPTEMBER 27: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves celebrates with teammates in the dugout after scoring during the seventh inning against the Miami Marlins at loanDepot park on September 27, 2026 in Miami, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 시즌 지독한 부진에도 불구하고, 김하성은 애틀랜타 브레이브스의 포스트 시즌 명단에 포함될 것으로 예상된다.

HTHB는 28일(한국시각) '애틀랜타는 와일드카드 시리즈 로스터에 어떤 선수들을 포함할지 신중하게 결정해야 한다'며 '마지막 몇 자리를 제대로 결정하는 것이 비교적 수월하게 시리즈에서 승리할지, 아니면 또다시 아쉽게 탈락할지를 가를 수도 있다'고 보도했다.

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim gestures after striking out during the eighth inning of a baseball game against the Miami Marlins, Saturday, Sept. 26, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

애틀랜타는 포스트 시즌 첫 상대인 필라델피아 필리스를 넘어야 한다. 전력을 다해야 하는 만큼 로스터 선정에도 신중을 기해야 한다. 이번 시즌 최악의 성적을 보인 김하성이 와일드카드 시리즈에 출전할 수 있을지가 핵심이다. 2026시즌 타율 0.116으로 부진했던 만큼 로스터에 포함되지 않더라도 할 말이 없다. 정규 시즌 막판 타격감을 회복하는 모습을 보인 게 그나마 위안이 되고 있다.

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매체는 애틀랜타의 포스트 시즌 로스터에 김하성을 포함시켰다. 포수 자리에 드레이크 볼드윈과 션 머피, 내야수에는 맷 올슨과 오지 알비스, 마우리시오 두반, 오스틴 라일리, 카일 파머, 그리고 김하성을 예상했다. 올슨과 알비스, 그리고 두반과 라일리가 주전으로 기용될 가능성이 크다. 김하성은 대타나 대수비로 팀에 기여할 것으로 전망된다. 매체는 '여전히 타격에서는 부진하지만, 백업 내야수로 김하성을 로스터에 포함하는 것은 수비 측면에서 큰 도움이 될 수 있다'고 평가했다.

epa13263937 Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim in action during the Major League Baseball (MLB) game between the Miami Marlins and the Atlanta Braves in Miami, Florida, US, 25 September 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

애틀랜타의 외야수 자리에는 마이클 해리스 2세와 로날드 아쿠냐 주니어, 그리고 마이크 야스트렘스키, 브루어 히클런, 대숀 키어지 주니어가 포함될 것으로 예상했다. 해리스와 아쿠냐는 확실한 주전이고, 야스트렘스키도 준수한 활약을 보여주고 있다.

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투수로는 크리스 세일, 타일러 말리, 그랜트 홈스, 디디에르 푸엔테스, 딜런 리, 딜런 도드, 라이셀 이글레시아스, 로버트 수아레스, AJ 스미스-쇼버, 빅터 메데로스, JR 리치, 레이 커, 브렌트 수터가 나설 것으로 전망했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com