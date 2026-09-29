김혜성 초대박 희소식! "LAD 포스트시즌 로스터 합류 검토"…논의 대상 포함→예상 명단서는 제외

사진=다저스 네이션

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 내셔널리그 서부지구 1위로 정규시즌을 마무리했다. 포스트시즌을 앞두고 김혜성이 명단에 합류할지 관심이 쏠린다.

스포츠 일러스트레이티드는 28일(한국시각) '다저스는 와일드카드 라운드가 끝난 뒤에야 디비전 시리즈 상대를 만나기 때문에, 포스트시즌 로스터가 어떤 모습이 될지를 두고 여러 가지 가능성이 존재한다'며 '최근 김혜성이 포스트시즌 로스터에 포함될 가능성이 검토됐다'고 보도했다.

다저스는 정규시즌 마지막 경기를 승리로 장식했다. 이날 샌프란시스코 자이언츠를 원정 경기에서 5-1로 꺾어내며 정규시즌을 100승 62패로 마무리했다. 올해 메이저리그에서 두 번째로 많은 승수를 기록한 팀이다.

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이제 김혜성이 다저스의 포스트 시즌 여정에 함께할지가 중요하다. 이번 시즌 빅리그에서 나쁘지 않은 성적을 기록한 김혜성이다. 준수한 타격과 뛰어난 수비 능력을 보인 바 있다. 발도 빠르기 때문에 포스트시즌에서 활용도가 높은 선수로 평가된다.

앞서 데이브 로버츠 다저스 감독은 "내 예상으로는 김혜성이 휴식 주간 이곳에서 함께할 것이고, 포스트시즌에 대해서도 논의 대상이 될 가능성이 있다"며 "그는 주루플레이를 잘하고, 수비에도 능하며 도루도 할 수 있기 때문"이라고 말했다. 이어 "그는 논의 대상에 포함돼 있다"고 덧붙였다.

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 김혜성이 타구를 날리고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.03/

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김혜성은 KBO 리그에서의 활약을 바탕으로 지난해 다저스에서 메이저리그 도전을 시작했다. 메이저리그 최고 팀으로 꼽히는 다저스였기에 기회를 많이 받지는 못했다. 2026시즌 43경기에 출전한 그는 타율 0.259를 기록한 뒤 5월 말 트리플A로 강등됐다. 김혜성은 트리플 A에서 이번 시즌 0.262의 타율을 기록했다. 빅리그와 비슷한 성적이다.

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매체는 김혜성의 콜업 가능성을 언급했지만, 다저스의 포스트 시즌 예상 명단에서는 그를 제외했다. 야수진만 놓고 보면 지명타자로는 오타니 쇼헤이, 포수는 헌터 페두시아와 윌 스미스, 내야수는 무키 베츠와 토미 에드먼, 프레디 프리먼, 키케 에르난데스, 맥스 먼시, 미겔 로하스가 로스터에 포함될 선수로 언급됐다. 외야수 자리는 알렉스 콜과 호세 데 파울라, 테오스카 에르난데스, 앤디 파헤스, 카일 터커가 차지할 것으로 전망했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com