전 동료들은 기어코 3할대 찍었는데, 아라에즈와 로페즈는 LEE와 뭐가 달랐나? 3년 연속 7명

필라델피아 필리스 루이스 아라에즈가 2년 만에 타율 3할 탈환에 성공했다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]전반기가 끝난 지난 7월 13일(이하 한국시각) 타격 순위를 보자.

샌프란시스코 자이언츠 이정후는 0.302로 양 리그를 합쳐 7위에 랭크돼 있었다. 6월 11일 타율 0.338로 정점을 찍은 이정후는 이후 올스타 브레이크까지 27경기에서 타율 0.216으로 가파르게 미끄러졌음에도 전반기를 3할대로 마무리한 것이다.

그러나 후반기 들어 이정후의 타격감은 나아지지 않았다. 9월 21일 LA 다저스전서 자신의 파울 타구에 맞고 부상자 명단(IL)에 올라 시즌을 마감할 때까지 후반기 55경기에서 타율 0.236을 마크했다. 특히 9월에만 0.188을 기록했다. 결국 0.276(539타수 149안타)으로 시즌을 마무리했다.

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타율이 작년 0.266보다는 높았지만, OPS는 0.735에서 0.724로 떨어졌다. 종합적인 선수 가치를 나타내는 WAR도 크게 하락했다. bWAR은 작년 1.7에서 1.2, fWAR은 2.4에서 1.0으로 급락했다. 꿈의 3할대를 기대했던 팬들의 실망도 더욱 클 수밖에 없는 시즌이었다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

첫 풀타임 시즌을 소화한 지난해 이정후의 후반기 타율은 0.293으로 전반기(0.249)의 부진을 충분히 만회했다. 그러나 올해는 정반대의 현상이 일어나고 말았다. 전반기 허리 부상으로 약 2주간 이탈한 것을 비롯해 전반적인 시즌 관리에 문제가 있다는 지적도 나온다.

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타율 자체가 이정후의 가치를 대표할 수는 없지만, KBO 시절 3할을 밥먹듯 올렸던 점을 감안하면 메이저리그의 높은 현실에 굴복했다는 분석이 틀리지는 않다고 봐야 한다. 홈런이 작년 8개에서 10개, 도루는 10개에 12개로 각각 늘었지만, 유의미한 발전으로 보기는 어렵다.

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팀의 방침이기는 했으나, 우익수로 전향했다가 다시 중견수로 돌아오는 등 우왕좌왕하던 수비에서도 뚜렷한 개선점은 발견되지 않았다는 게 현지 매체들의 공통 의견이다.

마이애미 말린스 오토 로페즈. Imagn Images연합뉴스

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그렇다면 지난 6월 이정후가 18경기 연속 안타 행진을 벌일 때 타격 선두를 다퉜던 경쟁자들은 어떻게 시즌을 마무리했을까.

필라델피아 필리스 루이스 아라에즈는 0.310(596타수 185안타)의 타율로 이 부문 NL 2위에 올랐다. 샌프란시스코에서 이정후와 한솥밥을 먹던 그는 지난 여름 필라델피아로 트레이드된 뒤로는 타율 0.278로 하락세를 보였으나, 2024년 이후 2년 만에 3할 타율을 회복했다.

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여전히 현존 최고의 '컨택트 히터'라는 찬사가 과하지 않다. 특히 아라에즈는 타석 대비 삼진율이 4.0%로 규정타석을 채운 135명 중 가장 낮은 수치를 기록했다. 이정후의 이 비율은 9.7%로 전체 6위다.

2루수 아라에즈는 특히 수비에서 커리어 하이를 찍으며 골드글러브 후보로도 거론된다. 아라에즈의 fWAR은 4.1인데, 수비 fWAR은 10.0으로 생애 처음으로 0 이상으로 올라섰다.

그리고 6월 당시 타율 1위였던 마이애미 말린스 오토 로페즈 역시 0.305(627타수 191안타)로 3할대를 지키며 이 부문 NL 3위로 시즌을 마감했다. 로페즈도 타율이 전반기 0.334에서 후반기에 0.259로 떨어지며 고전했지만, 끝내 3할은 사수했다. 로페즈 역시 실전서는 뛴 적이 없으나, 샌프란시스코에 몸담은 적이 있다. 2024년 스프링트레이닝 캠프에서 이정후와 한솥밥을 먹었다.

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아라에즈와 로페즈는 올해 IL에 오른 적이 없다. 이정후와는 다른 점이다.

휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈가 전체 타격 1위를 차지했다. AFP연합뉴스

올해 3할대 타자는 2024년, 2025년에 이어 3년 연속 7명. 전체 1위는 휴스턴 애스트로스 거포 요단 알바레즈(0.316)가 차지했고, NL 타격왕은 애리조나 다이아몬드백스 포수 가브리엘 모레노(0.311)에 돌아갔다.

전반기 2할대 타율이었던 탬파베이 레이스 외야수 챈들러 심슨(0.306)과 콜로라도 로키스 1루수 TJ 림필드(0.300)는 뒷심을 발휘하며 3할대로 시즌을 마무리했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com