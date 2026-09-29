한국 금메달 찝찝함 안긴 일본…"무조건 죽자" 왜 사회인 야구에 쩔쩔맸을까

야구 5연패 국기에 경례 (도요하시[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 시상대에 올라 국기에 경례를 하고 있다. 2026.9.27 saba@yna.co.kr(끝)

소중한 순간엔 셀카 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 대한민국 대표선수들이 메달을 목에 걸고 셀카를 찍고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

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[인천공항=스포츠조선 김민경 기자] "그냥 무조건 죽자는 마인드로 잘 막자고 하고 던졌다."

한국야구대표팀은 2026 아이치-나고야아시안게임에서 금메달을 목에 걸고도 찝찝함을 남겼다. 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 첫 경기에서 0대5로 패한 충격이 컸다. 세계랭킹 1위인 일본 최정예 군단이면 몰라도, 이번 대회에 일본은 사회인 야구 선수로만 선수단을 꾸렸다. 아마추어 대회의 취지를 살리기 위해서다.

2023년 항저우 대회를 경험한 대표팀 주장 노시환은 일찍이 "일본도 아시안게임 때 사회인 야구팀이 나온다고 하지만, 말로만 사회인 야구지 한국 사회인 야구랑은 수준이 다르다. 진짜 힘들고, 절대 쉬운 경기는 없다고 생각하고 선수들이 정말 마음을 단단히 먹고 왔으면 좋겠다. 절대 만만하게 볼 팀은 한 팀도 없다"고 경계했으나 참패를 막을 수 없었다.

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한국은 27일 일본과 결승전에서 더 이를 악물었다. 한국 프로 정예 군단이 일본 사회인 야구에 당한 것을 설욕해야 하기도 했고, 대회 5연패 책임감도 컸다.

한국은 끝내 해냈다. 곽빈(6⅓이닝 1실점)-조병현(1이닝)-박영현(1⅔이닝)은 팔이 빠져라 전력 투구를 했다. 타선은 경기 중반까지 터지지 않아 애를 먹었지만, 1-1로 맞선 8회 김도영의 결승타와 문보경의 쐐기타가 터져 3대1로 웃을 수 있었다.

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금메달을 목에 걸긴 했지만, 일본은 끝까지 난적이었다.

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곽빈은 "국제대회고, 일본 선수들은 나를 잘 모르는데도 대처 능력이 정말 좋았다. 절대 쉽게 생각하면 안 될 것 같다. 빠른 공에 대처 능력이 정말 좋았던 것 같다"고 인정했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 곽빈이 김도영과 박준순을 향해 파이팅을 주문하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 윤동희와 노시환이 환영행사장으로 향하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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세이브를 챙긴 박영현은 "내 뒤에 (투수가) 있는 줄 알았는데, 아무도 없더라. 그냥 무조건 죽자는 마인드로 잘 막자 하고 던졌는데 그래도 마지막 공이 제일 잘 들어간 것 같아서 다행"이라고 했다.

야수들은 일본과 슈퍼라운드 첫 경기에서 4안타 무득점에 그친 긴장감이 결국 결승까지 이어졌다. 결승에서는 12안타를 몰아치고 4사구 6개를 얻었는데 3점을 쥐어짜야 했다.

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류지현 한국 감독은 "무게감과 압박감이 다르다. '무조건'이라는 표현이 들어가는 대회라 선수들이 아마 여러 가지 스트레스가 조금 있었을 것이다. 그럼에도 끝까지 긴장을 늦추지 않고 이겨냈다는 점을 칭찬하고 싶다"고 했다.

이번 대회가 마음처럼 풀리지 않아 끝까지 고개를 숙였던 김도영은 "자책하지 말라는 사람이 많아서 이제는 자책 안 하고, 그냥 가슴 펴고 당당하게 돌아왔다"면서도 "그냥 아직 부족하다는 것을 많이 배웠다"며 여전히 풀리지 않은 답답함을 표현했다.

노시환은 어려움은 있었으나 끝내 일본을 누르고 금메달을 목에 건 결과를 강조했다.

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노시환은 "아무래도 국제대회에 나가면 그 긴장감과 압박감 속에서 경기하는 게 정말 힘들고 쉽지 않다. 매 경기 어느 팀이랑 싸우든 쉽지 않다. 겪어보지 않은 사람은 모르지만, 정말 그 무대를 뛸 때 압박감과 긴장감 속에서 하는 게 쉽지 않은데, 긴장을 조금 더 풀고 잘 즐기고 경험이 많이 쌓인다면 대한민국 야구도 충분히 경쟁력 있다고 생각한다"고 강조했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 환영행사에 참석한 선수단의 모습. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

인천공항=김민경기자 rina1130@sportschosun.com