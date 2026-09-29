"이런 선수가 2명이나 있다는 건…" KIA 행복한 고민! 이미 43억인데 얼마를 줘야 할까

(왼쪽부터)네일과 올러. 사진=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 나유리 기자]"이렇게 두명이 다 자기 몫을 하는 팀이 많지 않죠."

올 시즌 KIA 타이거즈에 아담 올러와 제임스 네일이 없었다면 어땠을까.

올러와 네일은 현재 KIA의 '원투펀치'로 확실한 쌍끌이 역할을 하고 있다. 물론 기복이 없는 것은 아니다. 시즌초 리그에서 가장 압도적인 투수였던 올러는 등판 횟수가 늘어나면서 한여름에는 다소 체력적으로 지친 모습도 보였지만 올해는 부상 없이 반등에 성공했고, 네일은 위력이 감소했다고 봤던 시즌초에 비해 시즌 막판에 들어오면서 오히려 힘이 더 생긴 케이스다.

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올러는 28일 기준으로 27경기에서 11승9패 평균자책점 2.81의 성적을 기록하면서 리그 최저 평균자책점 3위, 최다 탈삼진 4위(167K), 최다 이닝 2위(160⅓이닝)을 기록 중이다. 네일은 29경기에서 12승7패 평균자책점 3.45로 리그 최저 평균자책점 4위(3.45), 다승 공동 4위, 최다 이닝 1위(169⅔이닝)의 성적을 내고 있다.

특히 팀의 핵심 선발 투수 2명이 리그 전체 최다 이닝 1,2위를 차지한 것은 분명한 의미가 있다. 둘 다 부상 없이 풀타임 로테이션을 성공적으로 돌고있다는 가장 명확한 증거이기 때문이다. 리그 전체적으로 최다 이닝 기록에는 1위 네일, 2위 올러와 더불어 3위는 고영표(KT)와 4위 임찬규(LG)가 뒤를 잇고 있고, 5위는 로드리게스(롯데)다. 네일과 올러가 이미 330이닝 가까이를 책임져주면서, KIA는 올 시즌 내내 고민이었던 국내 선발진 변수를 이 두사람으로 메꿀 수 있었다. 현재 4위이고, 아직 3위 희망도 남아있는 성적이 이를 뒷받침 한다.

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상위권 팀들조차 외국인 투수들의 부상, 부진으로 2회 이상 교체를 했거나 대체 선수를 구하느라 진땀을 뺐는데, KIA는 아시아쿼터와 외국인 타자로 인한 고민은 있었어도 투수로는 현재까지 그런 고민을 하지 않았다.

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28일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 이범호 감독이 인터뷰를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.28/

이범호 감독도 두사람의 존재감에 고마움을 표했다. 이 감독은 "가장 안정적이다. 리그에서 이렇게 외국인 투수 2명이 다 자기 몫을 하고 있는 팀이 많지 않다. 네일은 올해 한번도 거르지 않고 이닝수가 가장 많다. 올러는 작년에 안좋았던 부분이 있었기 때문에 중간에 한번 정도 쉬었다. 네일 역시 잠깐 쉴 수 있는 틈을 만들어주니 확실히 본인들이 할 수 있는 능력치를 보여주는 것 같다"면서 "두 선수가 없었다면 팀이 지금까지 오기도 힘들었을 것 같다. 로테이션에서 빠지지 않아 감사하게 생각한다. 이제 1~2번 정도 등판이 더 남은 것 같은데, 네일은 최근에 재작년과 비슷한 구위가 보인다. 남은 경기에서 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것 같아서 기대가 되기도 한다"고 평가했다. 현재 남아있는 순위 경쟁 그리고 포스트시즌에 가서도 이 두사람이 위력적인 투구를 해줄거라는 믿음이다.

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이 감독은 또 "이런 투수 2명이 있다는 게 저에게도, 팀에게도 굉장히 중요한 포인트"라고 강조했다.

당연히 내년 재계약도 고려해볼 수 있다. 올러는 올해 KIA와 재계약을 하면서 최대 120만달러(계약금 20만, 연봉 70만, 인센티브 30만) 조건에 사인했고, 3년차인 네일은 무려 200만달러(계약금 20만, 연봉 160만, 인센티브 20만)의 최고 대우를 받았다.

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올해 두사람의 연봉이 한화로 약 43억원에 달하지만, 꾸준한 활약이 보장이 된다면야 최고 대우를 해주지 않을 이유가 없다. KIA의 행복한 고민이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com