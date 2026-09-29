"일을 낼때? 바로 지금" MLB.com이 꼽은 월드시리즈 우승후보 1위 다저스가 아니네. 모두가 부러워한다는 최강 후보는 누구?

밀워키 브루어스 선수들. AFP 연합뉴스

LA 다저스 선수들. AP 연합뉴스

탬파베이 레이스 선수들. Imagn Images 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그 공식홈페이지에서 꼽은 월드시리즈 우승 최유력 후보는 LA 다저스가 아닌 밀워키 브루어스였다. MLB.com은 아메리칸리그와 내셔널리그의 포스트시즌 진출 12개팀이 확정된 뒤 이들의 파워랭킹을 정해 발표했다.

1위는 103승59패, 승률 6할3푼6리로 전체 승률 1위에 오른 밀워키였다. MLB.com은 밀워키에 대해 "구단 역사상 최고의 시즌이자 최고의 시대를 맞이하고 있다"며 "가장 압도적인 기량을 보여준 선발 투수와 함께 모든 팀이 부러워할 두터운 선수층과 다재다능한 로스터를 갖췄다. 밀워키가 일을 낼 때가 있다면 바로 지금"이라고 했다.

2위가 LA 다저스였다. 2000년대 최초의 3년 연속 월드시리즈 우승에 도전하는 다저스에 대해 MLB.com은 "지난해보다는 전력이 다소 얇아진 느낌"이라면서도 "우승을 위해 무엇이 필요한지 이 팀보다 잘 아는 팀은 없다"라며 풍부한 경험의 강점을 말했다.

Advertisement

3위는 탬파베이 레이스였다. 탬파베이는 올시즌 98승64패(0.605)로 아메리칸리그에서 최고 승률팀이 됐는데 MLB.com은 55승26패의 압도적인 홈성적이 포스트시즌에서도 큰 장점이 될 것으로 봤다. 승률이 높은 팀이 1,2차전을 홈에서 먼저 치르는 홈 어드벤티지를 갖는데 탬파베이는 챔피언십시리즈까지 이 어드밴티치를 확보했기 때문이다.

4위는 애틀랜타 브레이브스, 5위는 뉴욕 양키스, 6위는 시카고 컵스를 꼽았다. 양키스에 대해선 "결국 모든 것은 에런 저지가 양키스가 필요로 하는 '에런 저지다운 모습'을 보여줄 수 있느냐에 달려 있을지도 모른다"라며 시즌 후반 종아리 근육 부상으로 부상자 명단(IL)에 오른 주포 저지의 활약 여부를 주목했다.

Advertisement

송성문이 로스터에 포함될지 궁금한 샌디에이고 파드리스는 8위였다.

Advertisement

권인하 기자 indyk@sportschosun.com