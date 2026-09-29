"햄버거 사올래, 군대 갈래?"…류현진·윤석민이 양현종에게 시킨 '국대 햄버거 셔틀' 비화 털어놨다

사진제공=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

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[스포츠조선 고재완 기자] "류현진, 김광현, 윤석민이 만약 전성기 때 한 팀에서 1·2·3선발로 뛰었다? 뻥 안 치고 10년 연속 우승했습니다."

대한민국 야구 황금기를 이끌었던 '우완 에이스' 윤석민(40)이 동시대를 풍미했던 '좌완 트로이카' 류현진, 김광현, 양현종의 얽히고설킨 20년 비화와 온라인에 박제된 온갖 에피소드들의 진실을 특유의 거침없고 유쾌한 입담으로 털어놨다.

윤석민은 28일 자신의 유튜브 채널 '사이버 윤석민'을 통해 '(제 거 말고) 친한 선수들 나무위키 검증해봤습니다'라는 제목의 영상을 공개했다.

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가장 먼저 검증대에 오른 주인공은 KIA 타이거즈의 '대투수'이자 영혼의 파트너 양현종이었다. 윤석민은 양현종의 프로필 속 '대투수'라는 별명의 시초에 대해 "2013년 시범경기 때 디시인사이드 KIA 타이거즈 갤러리 팬이 '대투수님 부활한다'고 도배 글을 올리며 시작됐다는 건 나도 이번에 처음 알았다"라며 신기해했다.

이어 과거 타이거즈 투수진의 흑역사인 '붕괴(개)' 별명 계보를 언급하며 "양현종 붕괴로 시작해 윤석민(석개), 양현종(붕개), 한승혁(흉개) 개자 돌림이 됐다. 나도 예전에 멋모르고 트위터에 '석개 쩔었고'라고 썼다가 팬들이 제발 빨리 지우라고 난리가 난 적이 있다"라고 털어놓아 현장을 폭소케 했다.

사진제공=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

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이어 '코리안 몬스터' 류현진의 페이지를 넘긴 윤석민은 2010 광저우 아시안게임 당시 대표팀에서 화제가 됐던 '햄버거 심부름'의 진실을 증언했다. 윤석민은 "류현진이 경기 전날 양현종에게 '맥도날드 갈래, 군대 갈래?'라며 햄버거 심부름을 시켰다는 일화는 우리끼리 장난으로 했던 진짜 실화"라며 웃음을 터뜨렸다.

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이어 "사실 나도 현종이한테 많이 시켰다. 일부러 햄버거 시키면서 치킨 너겟에 케첩 안 갖고 왔다고 잔소리하며 고생 좀 시켰다. 일종의 막내 신고식이었던 셈"이라며 "만약 그때 금메달을 못 땄다면 엄청나게 욕을 먹었겠지만, 금메달을 땄기 때문에 지금 이렇게 웃으며 추억할 수 있는 이야기"라고 덧붙였다.

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다저스 시절 켄리 젠슨이 류현진의 주차 자리에 화가 나 타이어 바람을 모조리 빼놓았던 유명한 일화에 대해서도 "미국 클럽하우스에서는 친한 선수들끼리 흔히 치는 장난이다. 추신수 형은 선배 자리에 주차했다가 바퀴 네 개가 통째로 빠진 적도 있다"라며 빅리그의 유쾌한 라커룸 문화를 전했다.

김광현의 루틴과 마운드 표정에 대한 분석에서는 베테랑 투수로서의 깊은 공감대가 드러났다. 마운드 위에서 웃는 김광현의 표정을 두고 '감정 기복'이라는 서술이 있자 윤석민은 적극적으로 변호에 나섰다.

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윤석민은 "광현이는 아쉬운 판정이 나와도 고개를 푹 숙이지 않는다. 돌아서서 고개를 끄덕이며 웃는 건 '오케이, 내가 다음 공으로 잡으면 되지'라는 초사이언 모드의 자신감"이라고 설명했다.

사진제공=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

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선발 투수 특유의 예민함에 대해서는 자신의 현역 시절 루틴을 공개하며 격하게 공감했다. 윤석민은 "선발 투수는 5일 쉬고 하루 던지기 위해 모든 것을 바친다. 경기 35분 전까지 반바지만 입고 마사지를 받은 뒤, 루틴대로 양말부터 유니폼을 풀 장착하고 5분간 명상을 한다. 불펜에서 15개 이하로 공을 던지고 비장하게 마운드에 오른다"라며 "그렇게 철저하게 준비했는데 1회에 4~5실점을 헌납하면 진짜 '내가 왜 사나, 죽어야 하나' 싶을 만큼 자괴감이 든다. 그래서 선발 투수들은 등판 날만큼은 극도로 예민할 수밖에 없다"라고 고백했다.

김광현과의 추억으로는 뜻밖의 'PC방 에피소드'를 소환했다. 윤석민은 "다른 구단 선배들은 광주에 원정 오면 육사시미나 맛집에 가서 밥을 먹자고 하는데, 김광현은 '형, PC방으로 와요'라고 하더라"라며 "호텔 앞 PC방 문을 열고 들어갔는데, 1군 엔트리 26명 중 20명이 나란히 앉아 게임을 하고 있었다. 야구선수들이 스트레스 풀 곳이 마땅치 않은데, 음주보다는 게임으로 팀워크를 다지고 브리핑하며 빈 공간을 메우는 호흡을 배운 것 같다"라며 웃었다.

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이날 영상의 클라이맥스는 2000년대 후반을 호령했던 '류·김·양' 좌완 트로이카와 윤석민의 운명적인 인연이었다. 놀랍게도 류현진(동산고), 김광현(안산공고), 윤석민(야탑고)은 모두 SK 와이번스의 연고 지역 출신이었다.

윤석민은 "원칙대로라면 우리 셋 모두 1차 지명으로 SK에서 한 팀으로 뛸 수 있었다. 하지만 SK가 최정을 뽑았고, 류현진 때는 이재원을 뽑으면서 갈라졌다"라며 "만약 전성기 시절 1선발 류현진, 2선발 김광현, 3선발 윤석민이 한 팀에 있었다면 뻥 안 치고 10년 연속 우승했을 것"이라며 입맛을 다셨다.

하지만 프로필 마지막 줄을 읽던 중 눈살을 찌푸리며 제작진을 향해 애원(?) 섞인 호소를 던졌다.

윤석민은 "여기 밑에 '셋 다 미국에 진출하긴 했지만 윤석민만 유일하게 메이저리그 무대를 밟지 못했다'고 적혀 있는데, 이거 올리신 분 제발 밑에 거는 좀 지워주시면 안 됩니까? 굳이 안 써도 되는 걸 꼭 써놓으셨네"라며 익살스럽게 억울함을 호소해 마지막까지 큰 웃음을 안겼다.

사진제공=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

고재완 기자 star77@sportschosun.com