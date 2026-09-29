"내 인생 헛되지 않았구나" 스스로 포기했던 프로무대인데…2주간 뜨겁게 타오른 24세 영건의 꿈, 또한명의 '육성' 신화 움튼다 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 장민호. 김영록 기자

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 투구하는 KT 장민호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[스포츠조선 김영록 기자] "드래프트 미지명 되고 1주일은 정말 가슴이 타들어가는 시간이었다."

KT 위즈 장민호(24)가 가슴벅찬 2주간의 1군 생활을 마치고 2군으로 내려갔다.

KT는 아이치-나고야 아시안게임에 출전했던 소형준 오원석 박영현의 복귀에 맞춰 지난 28일 이정현 전용주 장민호 등 3명의 투수들을 1군에서 말소했다.

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장민호는 배재고-동국대를 거쳐 지난해 KT에 육성선수로 입단했던 젊은 투수다. 올해초 시범경기 때 이강철 KT 감독의 눈도장을 받았다. 이강철 감독은 "140㎞대 직구를 존에 던질 줄 아는 투수다. 제구 되고 포크볼이 좋다"라고 설명했다. 특히 부단한 노력 끝에 올시즌 직구 구속이 147~148㎞까지 올라간 점이 좋은 평가를 받았다.

지난 아시안게임 기간에 생애 첫 1군 기회를 얻었다. 하지만 1군의 벽은 높았다. 장민호는 1군 데뷔전이었던 지난 18일 LG 트윈스전에서 1-7로 뒤진 8회 등판했다가 ⅔이닝 5실점이라는 참담한 실패를 맛봤다. 오스틴-송찬의-문정빈의 연속 안타에 이어 오지환에겐 이날 승부에 쐐기를 박는 투런포까지 허용했다. KT 벤치는 베테랑 주권을 투입해 추가 1실점 후 가까스로 경기를 수습해야했다.

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그래도 이강철 KT 감독은 장민호에게 계속 기회를 줬다. 23일 NC 다이노스전(1이닝 1안타 무실점) 26일 키움 히어로즈전(⅔이닝 1안타 무실점)에선 실점없이 자신의 역할을 다했다. 약 2주간 짧았던 생애 첫 프로 1군 생활은 3경기 ⅔이닝 평균자책점 19.29로 마무리됐다.

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KT는 10개 구단 중 가장 안정된 전력과 비교적 고정된 엔트리로 올시즌을 소화한 팀이다. 장민호는 KT 입장에선 보기드물게 새로운 이름이었다.

사진제공=KT 위즈

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장민호의 경력에는 특이한 부분이 있다. 2021년 신인 드래프트 당시 2차 10라운드에서 키움 히어로즈의 지명을 받았지만, 스스로 프로를 포기하고 대학행을 택했던 것. 뒤늦게 다시 프로에 도전해 육성선수로 입문한 그다.

장민호는 "그땐 나 자신이 너무 부족해보였다. 프로 무대에서 살아남을 수 있을지 자신이 없었다. 1~2년 안에 방출 딱지가 찍히는 것보다는 대학에서 한번더 제대로 해보고 싶었다"면서 "대학 졸업장을 따고 싶은 마음도 솔직히 있었다"며 웃었다.

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하지만 두번째 드래프트 도전에선 미지명의 아픔을 맛봤다. 그는 "드래프트 끝나자마자 정신없이 테스트를 보러다녔다. 1주일 동안 가슴이 타들어가는 것 같았는데, 다행히 KT에서 테스트도 없이 육성 입단 연락을 주셨다. 야구에 바친 그동안의 내 인생이 헛되지 않았구나 싶은 생각이 들었다"고 당시의 다급했던 속내를 돌아봤다.

1m80으로 큰 키는 아니지만, 묵직한 직구와 포크볼로 승부하는 투피치형 불펜투수다. 그는 "물러서지 않고 타자와 빠른 승부를 가져갈 줄 아는 투수"라고 스스로를 소개했다.

사진제공=KT 위즈

KT는 장민호의 가능성에 주목하고 차근차근 공들여 육성했다. 처음엔 불펜으로 시작, 필승조를 거쳐 2군에서나마 마무리 보직까지 수행했다. 39경기 2승3패 6세이브5홀드,평균자책점 2.97의 준수한 성적을 낸 게 1군 도약의 발판이 됐다. 그는 "원래 퀵모션이 진짜 느린 투수였다. KT 와서 정말 많이 좋아진 것"이라고 돌아봤다.

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1군 첫 투수 미팅에서 우규민의 주재로 모두가 박수를 쳐줬을 때 뜨거운 감동을 느꼈다는 장민호. 짧았지만 가슴 벅찬 2주간의 시간을 뒤로 하고, 이제 장민호는 다시 재도약을 꿈꾼다. 또한명의 육성선수 신화가 움트고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com