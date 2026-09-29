와 KIA 설레도 되나, 美 진출 꽃길 열렸는데 각성했다…"다시 이런 실패 없게, 아직 부족하다"

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 1회말 1사 1루. 타석에 나선 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

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[인천공항=스포츠조선 김민경 기자] "정말 많은 것을 배웠다. 다시 한번 이런 실패가 없게 하는 게 목표다. 그래야만 할 것 같다."

한국야구대표팀 3루수 김도영(KIA 타이거즈)은 2026 아이치-나고야아시안게임에서 금메달을 목에 걸고도 표정이 밝지 않았다. 스스로 만족하지 못해서다. 한국은 대회 5연패 목표 달성에 성공했고, 김도영을 포함해 선수 16명이 병역 혜택까지 누리게 됐다. 김도영은 이 금메달에 자신의 기여도가 더 크길 바랐으나 마음처럼 풀리지 않았다.

김도영은 이번 대회에서 타율 2할5푼(24타수 6안타), 4타점을 기록했다. 지난 27일 일본과 결승전에서 1-1로 맞선 8회 김도영이 결승타를 때린 덕분에 3대1로 승리할 수 있었지만, 본인이 만족할 좋은 타구가 나오지 않았다. 삼진도 팀 내 최다인 8개를 기록했다.

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이범호 KIA 감독은 그런 김도영을 한국에서 지켜보며 "(홈런) 하나를 쳐야 한다는 생각이 있는 것 같다. 지금 페이스가 별로 안 좋으니까. 홈런을 하나 쳐서 페이스를 끌어올려야 한다는 생각을 갖고 있는 것처럼 보이더라. 근데 지금 공도 자기 타이밍에 잘 안 걸리는 것 같고"라고 진단했다.

김도영은 28일 인천국제공항으로 귀국해 취재진과 만난 자리에서 "솔직히 나는 부담이라고 생각 안 했는데, 결과가 안 나왔으니까. 부담이었다고 말하고 싶은 게 사실 그것밖에 이유가 없을 것 같아서. 아직 그 정도도 이겨내지 못할 실력인 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김도영이 금메달을 들어보이고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 노시환과 김도영이 작별인사를 하며 포옹하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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김도영은 2024년 역대 최연소 30홈런-30도루 달성과 함께 MVP를 차지한 이후 한국 최고의 타자로 평가받았다. 지난해는 햄스트링 부상에 발목을 잡혔지만, 지독하게 재활해 올해는 햄스트링이 문제가 되는 일이 없었다. 아시안게임 직전 번트 타구에 코뼈가 골절되는 사고가 있었지만, 이 또한 빠르게 시술을 마치고 코 보호대를 착용하면서 극복했다.

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올 시즌 리그 성적도 빼어났다. 123경기에서 타율 3할1푼(451타수 140안타), 40홈런, 102타점, OPS 1.053을 기록했다. 생애 첫 홈런왕 타이틀 도전과 함께 MVP의 귀환을 알린 시즌이었는데, 아시안게임 때 타격 페이스가 뚝 떨어질 줄은 본인도 몰랐다.

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김도영은 "(코뼈 골절 부상부터 아시안게임까지) 돌이키고 싶지 않은 순간들이었던 것 같다. 비록 짧은 기간이었지만, 다시는 이런 슬럼프를 겪고 싶지 않다. 지나고 나니까 성장할 수 있는 계기가 될 것이라 생각해 마냥 후회스럽지만은 않다"고 했다.

KIA는 오히려 설렐 듯하다. 한국에서 정점을 찍은 간판타자가 일본에서 각성해서 돌아오기 때문. 이미 김도영에게 큰 관심을 보이고 있는 미국 메이저리그 스카우트들도 반길 소식이다. 군 문제를 해결하고 메이저리그 진출 꽃길이 열렸는데, 여기서 더 성장하겠다고 이를 악물고 있다. 3년 뒤가 더 기대되는 상황이다.

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김도영은 "아직 부족하다는 것을 많이 배웠다. 처음부터 다시 리셋하고, 몸은 좋으니까. 타격감을 되찾기 위해서 리그 경기는 계속 있기 때문에 시간은 충분할 것 같다. 최대한 빨리 감을 올리는 게 목표고 정답인 것 같다"며 "(다시 태극마크를 단다면) 더더욱 집중하고 최선을 다할 생각이다. 이번에 정말 많은 것을 배웠기에 다시 한번 이런 실패가 없게 하는 게 목표"라고 각오를 다졌다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김도영이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

인천공항=김민경기자 rina1130@sportschosun.com