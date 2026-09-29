'쓴소리 머신' 추신수가 택힌 MLB행 원픽은? " 타자는 김도영, 투수는 이 선수"

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

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[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그 통산 1652안타에 빛나는 '한국 야구의 자존심' 추신수(44)와 KBO리그 MVP 출신의 '우완 레전드' 윤석민(40)이 마주 앉아 대한민국을 대표하는 영건들을 두고 거침없는 현미경 평가를 쏟아냈다. '포스트 류현진'으로 꼽히는 곽빈과 안우진의 우열 비교부터, '제2의 이정후'로 낙점된 김도영의 메이저리그 성공 가능성까지 가감 없는 직설이 오갔다.

윤석민의 공식 유튜브 채널 '사이버 윤석민'은 최근 '추신수, 윤석민이 인정한 차기 메이저리거 후보들… 김도영, 곽빈, 안우진 그리고...'라는 제목의 영상을 공개했다.

가장 뜨거운 화두는 류현진의 뒤를 이어 메이저리그 마운드를 호령할 차세대 에이스 논쟁이었다. 추신수가 "빅리그는 스피드만으로 윽박지를 수 있는 곳이 아니다. 류현진처럼 오랫동안 살아남을 투수가 또 나올 수 있을까 싶다"라며 운을 떼자, 윤석민은 국내 최고 파이어볼러 곽빈(두산)과 안우진(키움)을 정조준했다.

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'곽빈 vs 안우진' 라이벌 구도에 대해 윤석민은 명확한 선을 그었다. 윤석민은 "지금 시점만 딱 놓고 본다면 곽빈이 안우진보다 낫다"라며 "곽빈은 프로 데뷔 후 역대 최고의 컨디션과 절정의 구위를 뽐내고 있고, 안우진은 팔꿈치 수술 후 군 복무를 해 최근 몇 년 중 가장 컨디션이 떨어져 있는 상태이기 때문"이라고 현실을 짚었다.

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

그러나 그는 곧바로 "하지만 지금까지 두 선수가 보여준 퍼포먼스와 한계치를 비교하면 안우진이 위"라고 단언했다. 윤석민은 "곽빈은 지금이 거의 고점에 도달한 느낌이라면, 안우진은 아직 진짜 고점이 오지도 않았다. 두 선수 모두 메이저리그에 갈 능력이 충분하지만, 잠재력 폭발의 기대치는 안우진이 조금 더 크다"라고 분석했다.

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타자로서 두 선수를 모두 상대해 봤던 추신수 역시 안우진의 '승부사 기질'을 높게 샀다.

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추신수는 "2022년 한국시리즈에서 안우진을 상대했을 때 시속 158~160㎞를 펑펑 꽂아 넣더라"라며 "손가락 살점이 뜯어져 피를 흘리면서도 마운드 위에서 표정 하나 찡그리지 않고 던지는 투혼을 보며 정말 멋진 선수라고 느꼈다. 그 강인한 멘탈은 미국에서도 통할 무기"라고 회상했다.

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타자 쪽에서 메이저리그에 가장 근접한 '원픽'을 묻는 질문에 추신수의 대답은 주저 없이 김도영(KIA 타이거즈)이었다. 추신수는 김도영의 타격 메커니즘을 피츠버그 파이리츠 시절 빅리그를 뒤흔들었던 강정호와 비교하며 극찬을 아끼지 않았다.

추신수는 "김도영의 가장 무서운 점은 야구장 모든 방향으로 홈런을 날릴 수 있는 파워"라며 "당겨쳐서 홈런을 치는 타자는 널렸지만, 밀어서 담장을 넘길 수 있는 타자는 메이저리그에서도 손에 꼽힌다. 강정호가 피츠버그에서 빅리그 정상급 내야수로 인정받았던 결정적 이유도 바로 그 밀어치는 장타력이었다"라고 짚었다.

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이어 "김도영의 스윙을 보면 다리를 들고 오른쪽 골반에 체중을 모은 뒤 배트가 공에 맞아 팔로스루가 끝날 때까지 모든 동작이 군더더기 없이 '하나의 스윙'으로 물 흐르듯 연결된다"라며 "다만 햄스트링 부상 이력은 커리어 내내 철저히 관리해야 한다. 베인 상처가 아물어도 그 부위가 약해지듯, 철저한 보강 운동이 뒷받침된다면 미국에서도 충분히 통할 재목"이라고 조언했다.

메이저리그 16년 커리어 동안 100마일(약 161㎞) 강속구를 밥 먹듯 상대했던 추신수에게 KBO리그에서 가장 까다로웠던 투수를 묻자 뜻밖의 이름이 튀어나왔다. KT 위즈의 잠수함 에이스 고영표였다.

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

추신수는 "사람들은 메이저리그에서 뛰다 왔으니 한국 투수들이 쉬울 거라 생각하지만, 나한테 KBO 최고 투수는 고영표였다. 완전히 농락당했다"라며 혀를 내둘렀다.

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그는 "원래 잠수함 투수 공을 가장 잘 친다는 자부심이 있었는데, 고영표의 체인지업은 타석에서 보면 탁구공처럼 솟아오르다 마구처럼 뚝 떨어져 사라진다. 직구가 148㎞까지 나오고 그 체인지업을 던진다면 고영표는 지금 당장 메이저리그에 가도 성공한다. 하도 못 쳐서 마지막에 안타 하나 쳤을 때 기념구까지 챙겼을 정도"라고 털어놓았다.

'느림의 미학' 유희관의 공에 고전했던 이유에 대해서도 물리학적인 해법을 내놓았다.

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

추신수는 "차라리 100마일 빠른 공이 더 치기 편했다"라며 "100마일은 생각할 틈 없이 '무조건 친다'는 타이밍으로 배트가 나가는데, 130~140km 공은 눈에 너무 잘 보이니까 공을 끝까지 확인하고 치려다 오히려 히팅 포인트가 뒤로 밀려 늦어버렸다. 20km 구속 차이는 0.1초 차이에 불과한데 내 착각으로 당했던 것"이라며 웃었다.

후배들을 향한 애정 어린 칭찬 뒤에는 한국 야구의 현실을 향한 묵직한 쓴소리도 이어졌다. 추신수는 KBO리그 선수들의 훈련 문화와 시스템에 대해 뼈있는 지적을 남겼다.

추신수는 "한국에 와서 가장 아쉬웠던 건 훈련 시간이 너무 적다는 점이었다"라며 "야구는 정말 어렵고 예민한 스포츠인데 선수들이 너무 쉽게 접근하는 경향이 있다"라고 꼬집었다.

이어 "미국은 7시 경기면 주전이든 백업이든 오전 10시부터 나와서 개인 배팅 케이지 루틴을 소화한다. 원정팀 선수들도 홈팀 훈련 2시간 전에 구장을 열어달라고 요청해 부족한 연습량을 채운다"라며 "한국은 원정팀 연습 시간이 고작 40~50분에 불과하다. 경기에 못 나가는 벤치 선수들은 연습량조차 채우지 못하는데 어떻게 기량이 늘겠는가. 구단들이 전날 소통을 통해 원정 선수들도 일찍 나와 훈련할 수 있는 환경을 열어줘야 한국 야구가 발전한다"라고 목소리를 높였다.

사진캡처=유튜브 채널 '사이버 윤석민'

고재완 기자 star77@sportschosun.com