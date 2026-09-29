한국 야구 특급 희소식! 절망적 상황에 굿뉴스 떴다 → "김혜성, 다저스의 깜짝 포스트시즌 카드로 부상"

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 김혜성이 포스트시즌 엔트리에 극적으로 합류할 수 있을까. 마이너리그에서 정규시즌을 마친 김혜성이 이대로 올해를 마감할 것으로 보이는 가운데 희망적인 현지 소식이 전해졌다.

다저스 전문매체 '다저스 라운드테이블'은 29일(한국시각) '김혜성이 다저스의 깜짝 포스트시즌 카드로 떠올랐다'고 보도했다.

매체는 '데이브 로버츠 다저스 감독은 김혜성의 뛰어난 주력을 특수 무기로 주목하며 이미 검증된 대주자와 대수비 능력을 최우선으로 고려하고 있다'고 덧붙였다.

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막판 반전 가능성이 열렸다. 김혜성은 올 시즌 절반 이상을 마이너리그에서 보냈다. 5월 30일 마이너리그로 내려간 뒤 줄곧 외면받았다. 다저스는 5월 이후 김혜성을 한 차례도 콜업하지 않았다. 포스트시즌 엔트리 탈락은 기정 사실로 받아들여졌다. 하지만 현지 매체가 실낱같은 희망을 비췄다.

이 매체는 '김혜성은 5월말 트리플A로 내려갔음에도 포스트시즌 논의의 장으로 조용히 복귀했다. 트리플A 성적은 특별히 인상적이지 않았다. 하지만 그의 엘리트급 스피드와 내야에서 안정적인 수비 퀄리티는 그가 로스터에 들어갈 수 있는 길을 제공한다'고 높이 평가했다.

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단기전 1점 승부에서 대주자의 중요성은 정규시즌보다 높아진다.

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캘리포니아 포스트에 따르면 로버츠 감독은 "접전 상황에서 대주자의 가치에 대해 이야기하자면 우리가 신뢰할 수 있는 선수는 바로 김혜성"이라고 말했다.

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김혜성은 지난해 디비전시리즈서 연장전 대주자로 출전해 끝내기 득점의 주인공이었다.

약점은 역시 방망이다. 다저스 라운드테이블은 '김혜성은 이번 포스트시즌에서도 비슷한 역할을 맡을 수 있다. 그러나 다저스가 타석에 세우고 싶지 않은 야수를 로스터에 넣을 여유가 있느냐가 관건이다. 오타니 쇼헤이가 투타겸업이 아니라 지명타자 로스터를 차지하면서 계산은 더욱 복잡해졌다'고 진단했다.

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이 매체는 '김혜성은 선발 출전하지 않더라도 상대 수비를 압박하는 스피드를 가졌다. 이닝의 흐름을 바꿀 수 있다. 기회가 제한적이지만 그는 항상 준비된 상태를 유지하는 법을 안다. 결정적인 순간에 다저스에게 힘이 될 수 있는 무기를 제공할 것'이라고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com