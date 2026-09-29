"이치로化 돼가는 오타니", 저주에 가까운 충격적인 전망...LAD 9월 착시현상에 속지 말라?

LA 다저스 오타니 쇼헤이는 이두근과 무릎 부상 이슈를 안고 있어 이번 포스트시즌서 타격감을 회복할 지 불투명하다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]ESPN이 29일(이하 한국시각) 게재한 포스트시즌 진출 12팀의 월드시리즈 우승 확률을 보면 LA 다저스가 21.9%로 가장 높다.

스포츠베팅업체 드래프트킹스도 다저스의 우승 배당률을 가장 낮은 +200으로 제시했다. 100달러를 걸면 원금 포함 300달러를 되돌려받는다는 얘기다.

반면 전체 승률 1위 밀워키 브루어스에 대해서는 확률 21.4%, 배당률 +600이 제시됐다. AL 최고 승률팀인 탬파베이 레이스는 13.3%와 +800, 와일드카드로 올라온 뉴욕 양키스는 10.8%, +850으로 나타났다.

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ESPN은 다저스의 강점으로 야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우로 이어지는 로테이션과 앤디 파헤스, 에드윈 디아즈의 복귀를 꼽았다. 반면 약점으로는 나이와 부상, 그리고 잇달은 월드시리즈 진출에 따른 피로 누적을 언급했다.

프레디 프리먼은 9월 한 달 동안 13경기에서 무안타로 침묵했다. AP연합뉴스

이 가운데 가장 큰 이슈는 역시 부상이다. 다저스, 아니 메이저리그를 대표하는 두 슈퍼스타 타자의 건강이 물음표다. 오타니 쇼헤이와 프레디 프리먼이다.

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또 다른 매체 캘리포니아 포스트는 이날 '다저스의 역사적인 월드시리즈 스리피트(3-peat)에 베팅하는 것이 어리석은 이유'라는 제목의 기사를 통해 다저스가 2024년과 2025년과 비교해 우승 가능성이 훨씬 떨어진다는 전망을 내놓았다.

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기사를 쓴 딜런 에르난데스 기자는 '다저스는 12팀 중 월드시리즈 우승 확률이 가장 높지만, 다른 팀들을 선택하는 것이 현명하다'며 '다저스에 악재가 될 수 있는 게 뭔지는 무시하더라도 100승을 거둔 팀이 우승하려면 무엇이 순조롭게 풀려야 하는지, 그리고 실제 그 모든 일이 일어날 확률이 얼마나 되는지 생각해야 한다'고 했다.

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악재가 많이 도사리고 있고, 이들을 극복해야 하는데 그게 쉽지는 않을 것이라는 이야기다. 에르난데스 기자는 '분명 잘못된 일이 생길 것이다. 뭔가가 다저스의 앞길을 가로막아 역사상 5번째로 월드시리즈를 3연패하는 걸 막아설 것'이라고 주장했다. 저주에 가까운 전망이다.

LA 다저스는 9월 18승7패의 상승세를 나타냈지만, 상대팀들 대부분이 포스트시즌을 포기한 약체들이었다. AFP연합뉴스

그러면서 오타니와 프리먼의 건강 상태를 이슈로 다뤘다.

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데이브 로버츠 감독은 "프리먼은 오른쪽 무릎 통증 때문에 정상 컨디션이 아니다. 그러나 오타니가 신체적으로 이상이 있다는 보고는 받지 못했다"고 했다. 프리먼은 9월 20경기에서 타율 0.184(76타수 14안타), 1홈런, OPS 0.438로 고전을 면치 못했다. 무려 13경기에서 안타를 치지 못했다.

오타니는 지난 9일 이두근과 무릎 통증을 때문에 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단(IL)에 올랐다. IL 등재 이전 한 달 동안 타율 0.198에 그친 그의 타격감은 지난 24일 복귀 후에도 나아지지 않았다. 10월 초까지 몸 상태가 100%가 되기는 어렵다고 한 사람이 바로 로버츠 감독이다.

오타니는 샌프란시스코와의 정규시즌 최종 3연전서 12타수 2안타에 5삼진을 기록했다. 주목할 점은 마지막 두 경기에서 대기타석에서 기다리는 동안 연습 스윙(dry swing)을 전혀 하지 않았다는 사실이다. 부상 재발을 우려해서라고 봐야 한다.

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오타니 쇼헤이는 시즌 막판 장타력이 크게 저하됐다. UPI연합뉴스

특히 오타니는 지난 8월 19일 쿠어스필드에서 시즌 30호 홈런을 날린 뒤 18경기, 83타석에서 홈런을 1개도 치지 못했다. 이 기간 슬래시라인은 0.157/0.289/0.214였다.

에르난데스 기자는 '오타니가 이치로화(化)돼가는 현상은 다저스 입장에선 반갑지 않은 일이다. 프리먼도 최근 66경기에서 홈런을 한 개 밖에 치지 못해 장타력 약화 문제는 더욱 심각해질 수 있다'고 지적했다.

다저스는 9월 18승7패의 가파른 상승세를 이어갔다. 그러나 상대팀 면면을 보면 마냥 잘했다고 보기 어렵다. 승률 5할 이상의 팀과 맞붙은 시리즈는 샌디에이고 파드리스와의 홈 3연전 뿐이었다. 즉, 9월 경기력 향상이 일시적 착시 현상일 수 있다는 얘기다.

사사키 로키는 지난해에 이어 올해 포스트시즌에서도 불펜투수로 등판할 예정이다. Imagn Images연합뉴스

에르난데스 기자는 '다저스는 지난 두 번의 월드시리즈 진출 과정에서 각기 다른 방식으로 약점을 보완했다. 2024년에는 선발진이 채우지 못한 이닝을 불펜이 책임졌고, 작년에는 선발투수들이 구원 등판을 자처하며 불펜 과부하를 막았다'면서도 '그러나 이번에는 오타니와 프리먼의 생산성 저하를 보강하는 게 현실적으로 훨씬 어려운 과제'라고 했다.

프리먼은 이 매체와 인터뷰에서 "우리는 시즌 막판 좋은 경기를 했다고 생각한다. 포스트시즌을 앞두고 우리가 바랐던 바다. 선수들의 타격이 훨씬 좋아졌다"며 자신감을 나타냈지만, 다저스가 디비전시리즈에서 맞붙을 애틀랜타 브레이브스나 필라델피아 필리스는 투수력이 훨씬 좋은 팀들이다.

에르난데스 기자는 '다저스 선발진은 모든 포스트시즌 경기를 감당할 수 있을 것이며 불펜도 안정을 찾아가고 있다. 대부분의 타자들도 이미 10월 순간 강렬한 인상을 남긴 경험이 있다. 하지만, 상황은 그들에게 불리하다'고 결론지었다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com