'출근 하자마자 퇴근 시킨 그 심판'…'사이영상 특급' 가을야구서 조우 '보크 판단 끝났나'

UPI연합뉴스

UPI연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 결국 운명처럼 다시 만났다. 가을야구 명운을 건 투수와 타자의 천적 관계 이야기가 아니다.

마운드 위의 '사이영상 특급 좌완'과 홈플레이트 뒤에서 스트라이크와 볼을 판정할 '주심'의 이야기다.

지난 8월, 경기 개시 구호가 울리기도 전에 에이스를 덕아웃에서 쫓아내며 메이저리그를 발칵 뒤집어놓았던 '악연의 주심'과 크리스 세일(37·애틀랜타 브레이브스)이 가장 중요한 포스트시즌 외나무다리에서 다시 마주쳤다.

Advertisement

세일은 30일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열리는 필라델피아 필리스와의 내셔널리그 와일드카드 시리즈 1차전 선발 투수로 출격한다. 그런데 메이저리그 사무국이 발표한 1차전 주심의 이름은 다름 아닌 댄 머젤 심판이었다.

세일과 머젤 주심의 악연은 지난 8월 뉴욕 양키스전으로 거슬러 올라간다. 당시 2-2로 팽팽하던 5회말 2사 3루에서 머젤 주심은 세일의 미세한 움직임을 지적하며 뼈아픈 '보크'를 선언했고, 3루 주자가 홈을 밟으며 결승점을 헌납했다. 세일은 극렬히 항의했고, 왈트 와이스 감독이 항의 도중 퇴장당했다.

Advertisement

충돌은 여기서 끝나지 않았다. 분이 풀리지 않았던 세일은 다음 날 경기를 앞두고 3루심으로 나선 머젤 심판과 언쟁을 벌이다가, "플레이 볼"이 울리기도 전에 덕아웃에서 퇴장당하는 메이저리그 역사상 보기 드문 진풍경을 연출했다. 팀의 1선발이자 최고참 에이스가 등판도 하지 않는 날 경기 전 퇴장을 당하며 워크에식과 감정 조절 논란까지 번졌다.

Advertisement

그런 두 사람이 두 달 만에 팀의 시즌 운명이 걸린 단기전 1차전에서 마운드와 홈플레이트 뒤 주심으로 마주 보게 된 것이다.

UPI연합뉴스

UPI연합뉴스

Advertisement

최근 인터뷰에서 머젤 주심과의 재회에 대한 질문이 나오자 세일은 대수롭지 않다는 반응을 보인 것으로 알려졌다. 그는 "내일 주심이 누구인지 알고 있지만 전혀 의식하지 않는다. 야구하면서 퇴장은 수없이 당해봤고, 나를 퇴장시켰던 심판이 다시 주심을 맡았던 적도 분명 있었을 것이다"라며 "머젤 주심은 최고 심판 중 한 분이고, 나 역시 내 투구에 엄격한 기준을 둔 프로다. 아무런 문제도 없을 것이다"라고 담담히 밝혔다.

물론 세일이 가진 데이터는 압도적이다.올 시즌 37세의 나이에도 27경기에 선발로 나서 14승 9패, 평균자책점 2.16, 200탈삼진, WHIP 0.98이라는 경이로운 성적을 거두며 내셔널리그 사이영상 0순위 후보다운 클래스를 뽐냈다.

Advertisement

특히 1차전 상대인 필라델피아를 상대로는 4차례 맞붙어 3승무패 평균자책점 2.08을 찍었을 정도로 극강의 '필리스 킬러' 면모를 자랑했다. 심판의 존 하나, 손짓 하나에 양 팀의 희비가 엇갈리는 단기전 가을야구. 한여름 '경기 전 퇴장'이라는 초유의 설전을 주고받았던 투수와 심판이 가장 높은 무대에서 다시 만났다.

사진캡처=MLB TV

고재완 기자 star77@sportschosun.com