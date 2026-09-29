김혜성 DS 예상 명단 제외 충격! "마이너리그서 실망스러워"…LAD 스프린트 1위인데 합류 불발 유력→사사키 불펜행 전망

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

사진=다저스 네이션

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[스포츠조선 강우진 기자]김혜성이 LA 다저스는 포스트 시즌 명단에 포함될 것이란 기대를 모았지만, 현실은 녹록지 않다. 시즌 막판 트리플A에서 이렇다할 활약을 보여주지 못한 점이 발목을 잡을 수 있다.

다저스 네이션은 29일(한국시각) 다저스의 내셔널리그 디비전시리즈 예상 로스터를 예상했다. 디비전시리즈는 최대 5경기를 치르기 때문에 많은 투수를 데려갈 필요가 없다. 자연스럽게 야수 슬롯이 늘어날 수 있다는 분석이 나온다. 그럼에도 김혜성은 예상 명단에 포함되지 못했다.

매체는 '시즌 막바지를 앞두고 김혜성이 포스트 시즌 로스터에 합류할 수 있다는 이야기도 나왔다'면서도 '마이너리그에서 실망스러운 시즌을 보낸 탓에 주루 능력이 장점임에도 로스터에서 제외될 가능성이 있다'고 평가했다.

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7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 4회초 1사 1루 김혜성이 동점 2점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

유틸리티 플레이어인 김혜성은 내·외야 어디든 소화할 수 있는 선수다. 그러나 다저스는 김혜성 대신 테오스카 에르난데스, 앤디 파헤스, 카일 터커를 주전 외야진으로 배치하고, 여기에 알렉스 콜을 추가할 가능성이 있다. 콜은 올 시즌 다저스에서 88경기에 출전했으며, 팀 내 스프린트 속도 순위에서 5위에 해당한다. 이 부분에서 김혜성이 팀 내 1위지만, 콜과 크게 차이가 나지 않는다는 평가다. 콜은 리그 평균 이상의 OAA(평균 대비 아웃 기여도)를 기록하고 있으며, 출루율도 0.349로 준수하다. 단순히 대주자로만 활용할 수 있는 선수가 아니라 그 외의 공격력도 제공할 수 있다.

알렉스 콜. 사진=슬리퍼 다저스

내야는 프레디 프리먼, 무키 베츠, 맥스 먼시가 맡는다. 유틸리티 플레이어로는 토미 에드먼과 키케 에르난데스, 미겔 로하스가 선택받을 것으로 전망됐다. 포수는 윌 스미스와 헌터 페두시아가 맡을 것으로 예상되며, 지명타자로는 오타니 쇼헤이와 호수에 데 파울라를 예상했다.

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이렇게 되면 투수진은 12명으로 축소된다. 4선발 체제가 유력하며 야마모토 요시노부와 타일러 글래스나우, 블레이크 스넬, 타릭 스쿠벌, 사사키 로키, 태너 스캇, 알렉스 베시아, 잭드레이어, 에드가르도 엔리케스, 에드윈 디아스, 에반 필립스, 브록 스튜어트가 포함될 것으로 전망됐다.

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매체는 '다저스는 이번 시리즈에서 야마모토, 글래스나우, 스쿠벌, 스넬의 4인 선발 로테이션을 가동할 가능성이 크다'며 '이에 따라 사사키는 10월에 다시 불펜 역할을 맡게 될 전망이다'고 분석했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com