'2시간 36분' 찍더니 다시 늘어났다…'3분 43초 역주행', 메이저리그 경기시간 다시 늘어난 이유는?

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] '경기 시간 다이어트'에 사활을 걸었던 메이저리그(MLB)의 스피드업 정책이 3년 만에 다시 주춤했다. 피치클록 도입 이후 2시간 30분대까지 압축됐던 빅리그 9이닝 평균 경기 시간이 올 시즌 다시 2시간 42분대로 늘어났다. 1년 만에 3분 43초가 늘어난 결정적인 원인으로는 올 시즌 메이저리그가 도입한 'ABS(자동 투구 판정 시스템) 챌린지'가 지목됐다.

미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 29일(한국시긱) AP통신을 인용해 "28일 막을 내린 2026 메이저리그 정규시즌 9이닝 평균 경기 시간은 2시간 42분으로, 지난해(2시간 38분)보다 3분 43초 길어졌다"고 보도했다.

경기 시간이 다시 늘어난 가장 직접적인 원인은 판정 합의 제도다. MLB 사무국에 따르면 올 시즌 늘어난 3분 43초 중 무려 61초(1분 1초)가 새로 도입된 'ABS 챌린지' 진행 과정에서 소요됐다.

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메이저리그의 ABS는 투수가 던지는 모든 공을 기계가 판정하는 한국 KBO리그 방식과 다르다. 기본적으로는 '인간 심판'이 볼과 스트라이크를 판정하되, 판정에 불복하는 타자, 투수, 포수가 챌린지를 신청할 때만 전광판을 통해 컴퓨터 추적 판정을 확인하는 방식이다.

23일 폭우로 방수포가 깔린 잠실야구장. 잠실=김민경 기자

이 과정에서 선수가 덕아웃이나 벤치의 사인을 확인하고 챌린지 모션을 취한 뒤, 판독 결과가 장내에 송출될 때까지 흐름이 끊기면서 경기당 1분 이상의 시간이 고스란히 추가됐다. 여기에 주자 견제 제한과 타석 대기 시간 등 피치클록 규정에 익숙해진 선수들이 룰의 틈새를 활용해 호흡을 가다듬는 빈도가 늘어난 점도 경기 시간 증가를 부추겼다.

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경기 시간이 늘어난 것은 태평양 건너 한국 KBO리그도 마찬가지다. 투구 판정 전 과정을 로봇이 담당하는 '전면 ABS'와 피치클록을 동시에 운영 중인 KBO리그 역시 2026시즌 9이닝 정규 경기 평균 소요 시간이 28일 기준 3시간 6분을 기록했다. 지난해보다 평균 4분이 증가하며 여전히 3시간의 벽을 쉽게 깨지 못하고 있다.

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MLB는 '인간 심판의 손을 거치는 챌린지' 탓에 1분 이상이 늘어났고, KBO는 모든 공을 트래킹하고 수신기로 전달하는 과정과 극심한 타고투저 양상으로 인해 시간이 지연되는 등 양국 리그 모두 '공정한 판정'과 '빠른 경기 진행'이라는 두 마리 토끼를 잡는 데 적잖은 진통을 겪고 있다.

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메이저리그는 2021년 3시간 10분이라는 극심한 지루함에 시달리자 2022년 피치컴, 2023년 피치클록을 연달아 도입하며 2024년 2시간 36분이라는 스피드업 성과를 거뒀다. 팬들의 몰입도를 극대화하며 관중 동원에서도 대성공을 거뒀다.

하지만 2년 연속 경기 시간이 조금씩 늘어나며 다시 2시간 40분대 중반으로 향하자, 현지에서는 "공정성을 챙기려다 애써 줄여놓은 스피드업의 결실이 다시 퇴보하는 것 아니냐"는 우려 섞인 시선도 나온다. 특히 공 하나하나에 극도의 긴장감이 감도는 포스트시즌 단기전에서는 챌린지 활용 빈도가 더욱 높아질 가능성이 커, 가을야구 무대에서 경기 시간이 얼마나 더 늘어날지 메이저리그 사무국의 고심이 깊어지고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com