'풀타임' 이정후마저 없다니…MLB 퍼스트팀 후보 '한국인 전멸', 日은 5명 배출

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[스포츠조선 박상경 기자] 한국인 메이저리거의 2026년은 주목 받지 못했다.

MLB닷컴이 29일(한국시각) 발표한 '2026 올(All) MLB팀' 후보군에 한국인 선수는 단 한 명도 포함되지 못했다. 올 시즌 한국인 선수 중 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 풀타임 시즌을 보낸 가운데, 김하성(애틀랜타 브레이브스), 김혜성(LA 다저스), 송성문(샌디에이고 파드리스)은 부상과 부진으로 마이너리그를 오갔다. 고우석은 지난 7월 미네소타 트윈스에서 빅리그에 데뷔했으나, 4경기를 던진 뒤 트리플A를 거쳐 친정팀 LG 트윈스로 복귀했다. 배지환도 지난달 뉴욕 메츠에서 방출된 후 밀워키 브루어스와 마이너 계약을 맺은 뒤 콜업돼 출전했으나, 1주일 만에 DFA를 거쳐 트리플A로 권리가 이양됐다.

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'올 MLB팀'은 2019년부터 메이저리그 사무국이 신설한 상으로, 한 시즌 성적을 바탕으로 양대리그 통틀어 각 포지션 별 최고의 선수를 선정한다. 전문가 투표 50%와 팬 투표 50%가 반명되고, 야수는 포지션 별 1명씩, 선발 투수 5명, 불펜 투수 2명이 선정된다. 포지션 별 최다 득표자는 'MLB 퍼스트팀', 차상위 선수는 '세컨드팀'에 선정된다.

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한국인 선수 중에는 류현진만 수상 기록을 갖고 있다. 류현진은 LA 다저스 시절이던 2019년과 토론토 블루제이스로 이적한 2020년 각각 MLB 세컨드팀에 선정된 바 있다.

일본인 메이저리거는 5명이 후보 명단에 이름을 올렸다. 2021년부터 지난해까지 4년 연속 지명 타자, 투수 부문 퍼스트팀에 선정됐던 오타니 쇼헤이를 비롯해 야마모토 요시노부(이상 다저스), 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스), 오카모토 가즈마(토론토), 스즈키 세이야(시카고 컵스)가 각각 후보에 포함됐다.

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이번 투표는 내달 10일까지 진행된다. 결과는 11월 12일 발표된다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com