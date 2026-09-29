스쿠벌을 영입하라고? 1조383억 받는 소토가 할 말은 아니지, 두 차례 IL 등재에 대해선 "내 탓"

뉴욕 메츠 후안 소토. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]북미 스포츠 최고 몸값을 자랑하는 뉴욕 메츠 후안 소토가 구단을 향해 전력 강화를 주문하고 나서 눈길을 끈다.

소토는 최근 뉴욕포스트 마이크 푸마 기자와의 인터뷰에서 "우리는 시장에 나가 최대한 한 많은 것을 데려와야 한다. 우리는 최대한 많은 도움이 필요하다. 올해는 우리에게 정말 힘든 시즌이었다. 그래서 난 시장에 나가서 가능한 한 많은 것을 얻어야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

소토의 이 발언을 액면 그대로 받아들인다면 메츠가 올겨울 FA 시장에서 필요한 선수들을 데려오는데 투자를 아끼지 말아야 한다는 뜻으로 해석할 수 있다.

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앞서 2년 전 소토는 역대 최고액 FA 계약을 맺고 메츠 유니폼을 입었다. 그의 에이전트는 스캇 보라스다. 메츠가 자신과 같은 보라스 고객을 영입해야 한다는 주장으로 들릴 수 있다. 메츠는 올해 74승88패로 NL 동부지구 최하위로 추락하며 2년 연속 포스트시즌에 나가지 못했다.

LA 다저스 태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

이와 관련해 현지 매체 NJ.com은 '메츠가 이번 겨울 FA 시장에서 태릭 스쿠벌 쟁탈전에 참가한다면 또 다른 보라스 선수 영입을 의미할 수 있다'며 '스쿠벌을 제외하면 이번 겨울 FA 시장은 상대적으로 빈약하다. 그러나 메츠가 영입을 검토할 만한 선발투수와 불펜투수, 야수들도 있고, 스티브 코헨 구단주가 시장에서 막강한 자금력을 발휘할 수 있는 기회가 될 것'이라고 전했다.

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스쿠벌은 투수 최초로 4억달러 이상의 계약이 예상되는 올겨울 '최대어'다. 2024~2025년 디트로이트 타이거스에서 AL 사이영상을 연속 수상했고, 지난 여름 LA 다저스로 트레이드된 뒤에도 에이스 포스를 뿜어냈다. 지난 5월 팔꿈치 수술을 받고 한 달간 쉬었음에도 불구, 26경기에서 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진을 마크했다.

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소토가 원론적인 입장을 나타낸 것일 수 있지만 메츠는 이미 완성된 전력이다. 메츠는 소토가 FA 영입을 운운해야 할 정도로 로스터가 빈약한 팀이 아니다. 최근 2년 동안 소토 본인을 포함해 보 비셰, 데빈 윌리엄스, 호르헤 폴랑코, 션 머나이어 등 필요한 선수들을 대거 데려왔다.

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올해 사치세 부과 기준 페이롤 부문서 메츠는 3억5940만달러로 다저스(4억3070만달러)에 이어 두 번째로 많은 돈을 선수 몸값으로 썼다. 게다가 팜 시스템도 풍부하다. 팀내 신주류로 떠오른 카슨 벤지, 놀란 맥클린, AJ 유잉도 빠르게 성장 중이다.

외부 영입은 극히 제한하고 내부 정비에 힘써야 한다는 소리가 나오는 이유다.

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후안 소토. AFP연합뉴스

또한 소토 스스로도 반성해야 한다. 그는 15년 7억6500만달러(약 1조383억원), 연평균 5100만달러를 받는다. 오타니 쇼헤이처럼 '지급유예(deferrals)'는 한 푼도 없다. 하지만 소토는 올시즌 두 차례나 부상자 명단(IL)에 올랐다. 지난 4월에는 오른쪽 종아리, 7월에는 왼쪽 종아리 염좌 진단을 받았다. 2021년 5월 이후로는 한 번도 아프지 않았던 그가 거액 계약 후에는 건강 이슈를 달기 시작했다는 얘기다.

물론 계약 첫 시즌인 작년에는 160경기에서 타율 0.263, 43홈런, 105타점, 38도루, OPS 0.921을 마크하며 제 몫을 하기는 했다. 그러나 올해는 111경기 출전에 그쳤고, 타율 0.275(400타수 110안타), 27홈런, 68타점, 63득점, OPS 0.908로 기대에 미치지 못했다.

이에 대해 소토는 "확실히 내가 머릿 속에 그렸던 내 모습과는 달랐다. 내 자신을 탓하는 것 이외에는 할 수 있는 게 없다. 더 잘 해야 한다. 팀을 이끌 수 있는 수준이 돼야 한다"고 했다.

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메츠에는 또 다른 슈퍼스타가 있다. 유격수 프란시스코 린도어다. 그 역시 올해 종아리 부상으로 전반기 2개월 동안 자리를 비웠다. 결국 팀을 대표하는 선수들이 아프지 않아야 한다. 그게 기본이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com