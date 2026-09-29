10월 초 1위 탈환 총력전 삼성, 퓨처스팀은 미래로 향한다, 日 소프트뱅크 3군과 교류전 진행

사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 퓨처스팀이 오는 10월 일본 프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스와 교류전을 갖는다.

삼성 퓨처스팀은 10월 1일부터 15일까지 14박 15일 일정으로 일본 후쿠오카를 방문, 소프트뱅크 3군과 5차례 연습경기를 치른다.

5일부터 7일까지 소프트뱅크 1군 홈구장인 미즈호 페이페이돔 후쿠오카에서 3경기, 13일과 14일에는 2군 홈구장인 타마홈 스타디움 치쿠고에서 2경기를 진행한다.

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일본 실업팀과의 연습경기 2경기도 예정되어 있다. 훈련일인 2일부터 4일까지는 소프트뱅크 3군과 합동 훈련을 실시한다.

삼성 모리야마 감독. 사진제공=삼성 라이온즈

이번 교류전은 모리야마 퓨처스 감독과 소프트뱅크 구단의 인연으로 성사됐다. 퓨처스팀은 일본 명문 구단인 소프트뱅크와의 합동 훈련 및 연습경기를 통해 저연차 선수들의 기량을 끌어올리고, 선진 야구 인프라를 '경험할 계획이다.

구단 관계자는 "일본 명문 구단인 소프트뱅크와 교류전을 갖게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 소프트뱅크 구단과 여러 방향으로 교류해 나가며 좋은 관계를 이어가고 싶다"고 말했다.