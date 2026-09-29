'왕옌청 포상금 4000만원 받는다' 대만 야구 금메달이었다면 30억 잔치…한국은?

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 동메달을 딴 대만 선수단이 시상대에서 메달 수여를 기다리고 있다. 2026.9.28 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]아시안게임에서 동메달을 획득한 대만 야구대표팀은 1인당 약 4000만원의 상금을 받게 된다.

아이치-나고야 아시안게임 야구 종목은 지난 27일 열린 결승전에서 한국이 일본을 3대1로 꺾고 금메달을 차지하면서 막을 내렸다.

대만은 동메달 결정전에서 중국에 5대1 완승을 거두면서 동메달을 목에 걸었다.

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대만의 경우 선수 1명당 90만 대만달러(약 4000만원)의 상금을 받게 됐다. 대만 매체 'NOW뉴스'는 27일 "아시안게임 역사상 네번째 동메달을 획득한 야구 대표팀이 각자 90만 대만달러의 보너스를 받게 된다"고 보도했다. 총 24명의 선수들이 이번 대표팀에 참가했고, 대만 국가체육위원회에서 야구 대표팀에게 주어지는 전체 상금이 무려 2160만달러(약 9억2000만원)에 달한다. 때문에 금,은메달이 아닌 동메달임에도 불구하고 1인당 받게 되는 포상금의 액수가 꽤 크다.

한화 이글스 소속이자 이번 아시안게임에 대만 대표팀으로 참가한 왕옌청 역시 약 4000만원에 달하는 포상금을 받게 된다.

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 대만 국가대표이자 KBO 한화에서 뛰고 있는 왕옌청이 경기 후 스트레칭을 위해 잔디에 눕고 있다. 2026.9.21연합뉴스

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이는 대만의 '국광체육장' 포상금 기준에 따른 금액이다. 국제 대회에서의 활약을 상당히 높게 평가하면서 큰 동기부여를 위해 포상금을 크게 책정했다. 또 개인전, 단체전 상관없이 메달리스트 전체에게 기준 포상금이 지급된다. 때문에 단체종목인 야구도, 개인종목과 마찬가지로 1인당 포상금이 지급된다.

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만약 대만이 은메달을 땄다면 선수단 포상금이 3600만대만달러(약 15억3000만원), 금메달을 땄다면 무려 7200만대만달러(약 30억6000만원)까지 치솟을 수 있었다. 대만의 경우 군 면제보다는 이 포상금에 높은 포커스가 쏠려있는 분위기다.

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여기에 대만 올림픽위원회가 이번 아시안게임 메달리스트에게 별도로 추가 포상금을 지급한다고 발표했기 때문에, 대만 야구 대표팀 선수들은 추가 포상금까지 받게 될 전망이다.

한편 금메달을 획득한 한국의 경우, KBO 규약에 따라 KBO 선수단 포상금 2억원이 지급될 예정이다. 이는 선수단 내부 결정에 따라 배분된다. 여기에 정부 포상금이 별도로 수여된다. 포상금보다 병역 혜택이 더 큰 선물이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com